Probable primer caso de la variante ómicron detectado en Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar informa de que es "muy probable" que se haya detectado el primer caso de la nueva variante ómicron en el Peñón, aunque señala que tardará entre 24 y 48 horas en confirmarse. La Oficina de Rastreo de Contactos cree que la persona afectada se contagió en un acto social en España a principios de este mes.

En consecuencia, y con efecto inmediato, la Oficina de Rastreo de Contactos informará a todos los contactos cercanos de este caso de que deberán autoaislarse durante 10 días, independientemente de su estado de vacunación. Se trata de una medida temporal que adopta el Gobierno por consejo de la directora de Salud Pública, Helen Carter, y que se revisará continuamente.

Carter ha indicado: “Es muy probable que confirmemos nuestro primer caso de la variante Ómicron en Gibraltar en las próximas 24-48 horas, ya que se está llevando a cabo secuenciación genómica adicional de este caso sospechoso. Hoy he indicado al ministro principal que informaremos a todos los contactos cercanos del caso sospechoso de que deben aislarse inmediatamente, tanto si están vacunados como si no. No obstante, debo subrayar que se trata de una medida temporal que nos permitirá ganar tiempo hasta que disponga de más datos para poder asesorar al Gobierno".

La directora de Salud Pública insiste en "la importancia de que la gente se ponga la vacuna de refuerzo. Hay crecientes evidencias que sugieren que tres dosis de la vacuna de Pfizer pueden generar un efecto neutralizador contra la nueva variante ómicron" y recuerda que los interesados pueden ponerse en contacto con la Autoridad Sanitaria de Gibraltar a través del número de teléfono 00350 20066966, enviando un correo electrónico para concertar su cita o registrándose en el siguiente enlace: https://www.gha.gi/pfizerbooster/. Además, también se podrá recibir la dosis acudiendo sin cita previa en horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00 el viernes 10, el lunes 13 y el martes 14.

El ministro principal, Fabian Picardo, señala: “El Gobierno lamenta tener que hacer este anuncio hoy. Me han informado de que es muy probable que el caso sospechoso se confirme como uno de la variante ómicron en breve. El Gobierno siempre actuará siguiendo el consejo de su directora de Salud Pública para garantizar que tratamos de minimizar la propagación en la medida de lo posible de esta nueva variante", ha indicado Picardo, que también ha insistido en la importancia de la vacunación.