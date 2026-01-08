Un hombre de 28 años, condenado a un año de prisión tras declararse culpable de violencia doméstica en Gibraltar

El gibraltareño J. Z., de 28 años y residente en Mid Harbour Estate, fue condenado este jueves ante el Tribunal de Magistrados por violencia doméstica a 12 meses de prisión, con suspensión de la pena durante un período de tres años, además del pago de una indemnización de 1.000 libras.

La condena se produce tras su declaración de culpabilidad el 4 de noviembre de 2025 por varios cargos relacionados con violencia doméstica, luego de una exhaustiva investigación realizada por el Equipo de Violencia Doméstica de la Policía Real de Gibraltar (RGP).

Entre los cargos que se le imputaron se incluyen:

Agresión con lesiones físicas

Conducta acosadora

Agresión común

Intimidación a personas con violencia

La RGP ha reiterado su compromiso con la protección de las personas vulnerables y hace un llamamiento a cualquier víctima de violencia doméstica, o a quienes conozcan a alguien en situación de riesgo, para que denuncien los hechos. La policía asegura que sus agentes, incluidos los investigadores especializados, están preparados para escuchar, apoyar y actuar, colaborando con socios y organizaciones cuando sea necesario para llevar a los responsables ante la justicia.