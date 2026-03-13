La Comisión Europea publica el texto íntegro oficial en español del Tratado de Gibraltar

La Comisión Europea (CE) ha hecho publico este viernes el texto íntegro en castellano del tratado que la Unión Europea (UE), con el visto bueno de España, y el Reino Unido han alcanzado para redefinir la relación de Gibraltar con el espacio Schengen, la libre circulación de personas y mercancías hacia y desde el Campo de Gibraltar, y otros aspectos tras el Brexit. Bruselas y Londres hicieron público el texto el pasado 26 de febrero pero sólo en inglés. Ahora puedes descargo en español aquí:

El Gobierno de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación han podido ya colgar el documento, de 1.020 páginas, que hasta ahora no obraba en poder de la Mancomunidad de Municipios, los ayuntamientos, ni el resto de administraciones, empresas y trabajadores afectados por todos o algunos de sus términos. Lo acompañan de un documento interpretativo para resaltar que marca una nueva etapa de convivencia, estabilidad y desarrollo para el Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa, donde resume el extenso tratado destacando las medidas que se adoptarán para facilitar la libre circulación de personas y mercancías, la convergencia fiscal y la protección del medio ambiente, así como mecanismos de cooperación social, laboral y de seguridad.

Desaparición de la Verja y libre circulación de personas

El acuerdo supone la eliminación definitiva de la Verja, considerada el último muro de Europa continental, y permitirá la libre circulación de personas entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Se eliminarán los controles de pasaporte para los desplazamientos cotidianos de los 300.000 habitantes de la comarca y los 15.000 trabajadores transfronterizos. España asumirá los controles Schengen de todas las llegadas por aeropuerto y puerto, manteniendo la última palabra en la autorización de emisión y renovación de permisos de residencia.

La medida busca facilitar la vida diaria de la población transfronteriza y promover una integración más fluida en la región.

Libre circulación de mercancías y convergencia fiscal

En el ámbito comercial, España se encargará de los controles aduaneros de todas las mercancías antes de que entren en Gibraltar, y se establecerán inspecciones sobre el equipaje de viajeros con destino a la Unión Europea y Gibraltar.

El acuerdo incluye un proceso de convergencia fiscal: Gibraltar aplicará un impuesto indirecto idéntico al IVA, con un tipo general del 15 % desde la entrada en vigor del acuerdo, que aumentará hasta el 17 % en tres años. Además, se aplicará la normativa europea específica sobre productos como el tabaco, evitando distorsiones en la fiscalidad y el comercio.

Medio ambiente y sostenibilidad

El texto establece la adaptación de Gibraltar a la normativa comunitaria europea en materia medioambiental. Se implementará un mecanismo de evaluación conjunta de impacto ambiental y se garantizará el cumplimiento de los estándares europeos, fortaleciendo la sostenibilidad de la región y la protección de sus recursos naturales.

Garantías sociales y laborales

El acuerdo prevé un mecanismo financiero de formación para el empleo y otras medidas sociales para compensar desigualdades de renta entre la población del Campo de Gibraltar y Gibraltar. También refuerza la protección de los trabajadores transfronterizos y promueve la cooperación en materia de seguridad.

Soberanía y mecanismos de cumplimiento

Aunque se avanzan en la cooperación bilateral, España mantiene intacta su reclamación de soberanía sobre Gibraltar. El texto permite que España solicite la suspensión del acuerdo en caso de incumplimiento por parte de Gibraltar, asegurando el respeto de los compromisos adquiridos.

Una oportunidad histórica para la región

Las autoridades de la Comisión Europea y del Gobierno español destacan que este acuerdo abre una etapa de oportunidades económicas y sociales, incrementando la estabilidad y la integración de la comarca en el espacio europeo. Representa un paso histórico hacia la normalización de las relaciones entre España y Gibraltar, garantizando la cooperación sin renunciar a la soberanía española.

El texto íntegro ya está disponible para consulta pública, marcando un hito histórico en la región y sentando las bases para un futuro más próspero y conectado para todos los habitantes del Campo de Gibraltar.