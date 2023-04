Colas de dos horas para acceder a Gibraltar en coche

El acceso a Gibraltar en coche acumula este sábado por la mañana hasta dos horas de espera. El puente festivo ha atraído a muchos turistas esta jornada, lo que ha provocado que algunos trabajadores en el Peñón hayan llegado tarde a su puesto o que incluso no hayan podido hacerlo.

Las retenciones han llegado a comenzar en la avenida de España, lo que también ha dificultado el acceso al centro de La Línea desde el litoral de poniente.

También se ha visto afectado el paso peatonal por la Aduana, con colas que no se veían desde hace tiempo.

At least a two hour if not more wait to cross the #Spain border to #Gibraltar

Full video on my channel, link on my page#border #frontier #traffic pic.twitter.com/qWyfCgUJ2c