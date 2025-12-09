Más de 50.000 coches para menos de 15.00 aparcamientos: Gibraltar endurece las medidas para la retirada de vehículos

Colas de coches para entrar en Gibraltar desde La Línea.

El Gobierno de Gibraltar ha puesto en marcha una intensa campaña para retirar vehículos abandonados de las calles del territorio, con el objetivo de liberar espacios de aparcamiento y mejorar la seguridad vial.

Actualmente, en Gibraltar hay más de 50.000 vehículos registrados, más los que entran cada días desde España, pero solo alrededor de 14.654 plazas de aparcamiento públicas, una diferencia que ha generado presión en el uso del espacio urbano. La nueva iniciativa busca equilibrar esta situación, haciendo cumplir las reglas sobre vehículos que no cumplen con los requisitos legales.

Nuevas reglas para la retirada de vehículos:

Los coches pueden ser retirados de las vías públicas si cumplen cualquiera de estos criterios:

No tienen ITV válida

Parecen estar abandonados

Han permanecido en el mismo lugar por más de 28 días

Los propietarios de vehículos retirados podrían enfrentarse a una multa de £200, más costes de remolque de £60 y cargos de almacenamiento de £15 por día.

Opciones para los conductores:

Revisión: Los propietarios pueden verificar el estado de su vehículo o reservar una ITV en línea a través del portal portal.egov.gi. Para asistencia presencial, se puede acudir al Customer Care Hub en 323 Main Street.

Chatarrización: Aquellos que no necesiten el vehículo pueden deshacerse de él de forma gratuita. Basta con contactar con la RGP al 200 72500 o con Gibraltar Car Parks al 200 49202, entregar el libro de registro y las llaves, y la administración se encargará del resto.

El Gobierno de Gibraltar hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para despejar las calles y optimizar los recursos de aparcamiento disponibles, buscando un entorno urbano más seguro y ordenado.