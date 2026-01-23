Gibraltar conmemora el centenario del descubrimiento de Flint, el niño neandertal de Devil’s Tower

El Museo de Gibraltar celebrará a lo largo de este año el centenario del hallazgo de uno de los restos humanos más emblemáticos de la Prehistoria europea: el segundo cráneo neandertal descubierto en Gibraltar, excavado en 1926 en la cueva de Devil’s Tower por la arqueóloga británica Dorothy Garrod. El cráneo pertenecía a un niño neandertal de unos cuatro años de edad, conocido hoy popularmente como Flint.

El hallazgo se produjo en Devil’s Tower Cave, un pequeño abrigo rocoso situado en la vertiente oriental del Peñón, muy cerca del mar. En el momento de su excavación, el yacimiento se encontraba amenazado por las obras de ampliación de una cantera, lo que confiere al descubrimiento un carácter casi fortuito. Dorothy Garrod, una de las figuras más destacadas de la arqueología del siglo XX y pionera en los estudios del Paleolítico, logró documentar y rescatar el cráneo en un contexto que posteriormente se revelaría clave para el conocimiento de los neandertales.

Durante décadas, el cráneo permaneció como una referencia científica fundamental, pero ha sido en tiempos recientes cuando ha adquirido una dimensión más cercana al público gracias a la reconstrucción forense realizada por los hermanos holandeses Kennis & Kennis, especialistas de prestigio internacional. A partir de ese trabajo, el niño neandertal recibió el nombre de Flint y se convirtió en una figura muy reconocible, especialmente entre los escolares que visitan el Museo Nacional de Gibraltar.

Reconstrucción de Flint, el niño Neandertal

Para conmemorar el centenario de este descubrimiento, el museo ha preparado un amplio programa de actividades que culminará con la celebración de la Conferencia Calpe, que tendrá lugar del 1 al 6 de septiembre de 2026 en Gibraltar. El encuentro reunirá a algunos de los principales investigadores en evolución humana y estudios neandertales, y servirá como espacio de reflexión sobre cómo han cambiado en los últimos años las interpretaciones científicas sobre estos antiguos humanos. Las investigaciones desarrolladas en Gibraltar han sido especialmente relevantes en este proceso, contribuyendo a una visión más compleja de las capacidades cognitivas y culturales de los neandertales.

El año conmemorativo coincide además con el décimo aniversario de la inscripción del Complejo de Cuevas de Gorham en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, un reconocimiento que convirtió a este enclave en el único sitio del mundo dedicado exclusivamente a los neandertales con esta distinción. Esta efeméride será también uno de los ejes centrales de la Conferencia Calpe.

Entre las actividades previstas figuran una jornada de puertas abiertas con temática especial el 9 de mayo, la conmemoración del día exacto del descubrimiento del cráneo, el 11 de junio, y la inauguración de nuevos espacios expositivos en el museo. Asimismo, se publicará un libro de carácter histórico y científico titulado Dorothy Garrod and the Devil’s Tower Skull, escrito por el doctor Alex Menez, así como un cuento infantil, Flint wants to play, obra de la profesora Geraldine Finlayson.

El programa se abrirá con un ciclo de cuatro conferencias públicas, gratuitas y abiertas al público, que se celebrarán en el John Mackintosh Hall y abordarán distintos aspectos de la vida y el entorno de los neandertales, con especial atención a los descubrimientos realizados en Gibraltar.

El ministro de Patrimonio, John Cortés, ha destacado la importancia de esta conmemoración, señalando que “es apropiado celebrar el centenario del descubrimiento de estos restos neandertales y el extraordinario trabajo desarrollado desde entonces por el Museo Nacional de Gibraltar y sus colaboradores”.

Con este programa, Gibraltar no solo recuerda uno de los hitos de su historia científica, sino que refuerza su papel como uno de los enclaves clave para comprender el pasado más remoto de la humanidad.