El Brexit vuelve a afectar a los pasajeros de un avión con destino a Gibraltar que fue desviado a Málaga por el mal tiempo

Gibraltar/Los efectos del Brexit han vuelto a afectar a un vuelo con destino a Gibraltar que tuvo que desviarse a Málaga debido al mal tiempo. En esta ocasión la tripulación de un vuelo de easyJet procedente de Londres anunció que no se permitiría desembarcar en el aeropuerto de la Costa del Sol a los pasajeros que no tuvieran residencia en España y que estos tendrían que regresar en otro avión a suelo británico. Finalmente, después de pasar dos horas en el interior del avión, la mayor parte de los viajeros pudieron bajar para continuar por carretera hasta el Peñón y solo dos tuvieron que regresar a Inglaterra, según indicó un portavoz de la aerolínea al diario The Mirror.

El avión había intentado aterrizar en Gibraltar, pero las malas condiciones meteorológicas obligaron al piloto a abortar el aterrizaje a tan solo 270 metros de la pista, por lo que decidió desviarse a Málaga.

Esta situación tuvo lugar el pasado lunes, días después de que tampoco se permitiera a los pasajeros extracomunitarios de un vuelo que iban a tomar en Gibraltar atravesar la Verja para cogerlo en Málaga, adonde fue desviado el avión que iba a aterrizar en el Peñón también debido al mal tiempo. Los argumentos de los agentes de la Policía Nacional situados en el puesto de control que separa la colonia británica de La Línea de la Concepción para no autorizar la entrada en España de los frustrados pasajeros fueron que esas personas, una vez en España, no podían acreditar de forma fehaciente -pese a tener el billete del vuelo a su nombre- que fuesen a tomar el citado vuelo y que no iban a quedarse de forma ilegal en territorio Schengen.

Uno de los afectados explicó al diario The Mirror que tras pasar horas en la pista, se informó a los pasajeros de que sólo podían desembarcar los residentes en España "a causa del Brexit". A los viajeros británicos se les pidió que permanecerían a bordo antes de ser transferidos a otro avión para tomar un vuelo de regreso a Luton. Jay Pedersen, uno de los pasajeros, comparó la situación con la de un "rehén". "Fue un caos. Nos decían que los autobuses llegarían en diez minutos, pero nunca aparecían. Al final, el personal de cabina, que estaba haciendo todo lo posible, anunció que habría dos grupos: los que tuvieran pasaporte británico se quedarían a bordo y volarían de vuelta a Luton. Parecía como si estuviéramos cautivos. Pero, sorprendentemente, bastantes británicos que iban delante consiguieron desembarcar a pesar de las instrucciones contrarias. Fue algo parecido a un educado motín británico. Al llegar al control de pasaportes, nos los sellaron y nos dejaron pasar sin ningún problema. Me asombró la compostura de todos", explicó.

Otro pasajero, Douglas Atkins, explicó cómo algunos británicos lograron llegar a Gibraltar. "Sólo había un tipo a bordo -que debía de ser médico- que levantó la voz gritando: 'Tengo que ver a un paciente, me bajo'. Fue uno de los 30 o así que consiguieron llegar a la terminal".

The Mirrror asegura que los pasajeros que consiguieron salir del avión tuvieron que desembolsar hasta 200 euros en taxis que les llevaran en un trayecto de casi dos horas hasta Gibraltar.

Un portavoz de easyJet declaró: "Debido a las tormentas en Gibraltar el lunes por la noche, podemos confirmar que el vuelo EZY8793 de Londres Gatwick a Gibraltar tuvo que desviarse a Málaga, donde se organizó el transporte terrestre a Gibraltar para los clientes. Dos pasajeros que no disponían de la documentación necesaria para entrar en España regresaron a Londres y fueron transferidos al siguiente vuelo disponible a Gibraltar. La seguridad y el bienestar de nuestros clientes y tripulación es la máxima prioridad de easyJet y aunque esto estaba fuera de nuestro control, nos gustaría pedir disculpas a los clientes por las molestias causadas", indicó.