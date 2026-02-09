Gibraltar recibe el borrador definitivo del Tratado y Picardo informará este martes a Azopardi en una reunión confidencial

El Gobierno de Gibraltar ya tiene en su poder un borrador definitivo del Tratado entre la Unión Europea y Reino Unido para regular el encaje de la colonia en el marco comunitario. El ministro principal, Fabián Picardo, celebrará este martes una reunión confidencial con el líder de la oposición, Keith Azopardi, para abordar su contenido.

"El Gobierno considera apropiado que todos los representantes electos conozcan ahora a fondo los fundamentos del Tratado, en particular en lo que respecta a las salvaguardias de soberanía, directamente sobre el texto original, en lugar de hacerlo a partir de exposiciones previas sobre principios o valoraciones externas. El objetivo de la sesión informativa es garantizar que la oposición pueda examinar y considerar el borrador del Tratado y sus documentos de apoyo antes de su publicación", ha anunciado el Ejecutivo llanito.

La sesión informativa abarcará el texto, la situación actual y los principios fundamentales del Tratado en una fase vital del proceso de ratificación. Tendrá lugar a partir de las 15:00, en el nº6 de Convent Place, sede del Gobierno.

La reunión se llevará a cabo bajo términos de material oficial y sensible y en ella, además de Picardo, participarán el viceministro principal, Joseph García, y el fiscal general, Michael Llamas. Azopardi ha confirmado su asistencia junto a otros miembros de la oposición.