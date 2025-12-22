Los bomberos extinguen un incendio en una vivienda de La Línea

Los bomberos del parque de La Línea de la Concepción han extinguido este lunes un incendio declarado en una vivienda ubicada en la cuarta planta de un edificio de la calle Gibraltar.

El aviso se recibió alrededor de las 12:30 y a la llegada del equipo de emergencia se constató que no había personas en el interior del inmueble. El foco del fuego se encontraba en el salón, aunque el calor y el humo afectaron a gran parte de la vivienda.

Los bomberos procedieron a extinguir el fuego y ventilar tanto la vivienda como el hueco de la escalera, evitando que el humo se propagara a otras plantas del edificio. La actuación se completó sin que se registraran daños personales. La Policía Local también estuvo presente para colaborar en la seguridad y el control del área.

Para la intervención se movilizaron tres vehículos: una autobomba urbana ligera (P-38), una autobomba urbana pesada (U-39) y un vehículo de mando (M-48), con seis efectivos de bomberos, que utilizaron aproximadamente 1.000 litros de agua para controlar y extinguir el incendio.