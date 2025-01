Gibraltar pide la ayuda de España para identificar al piloto del dron que obligó a cerrar el aeropuerto dos veces

Gibraltar/Las Royal Gibraltar Police (RGP) está colaborando con las Fuerzas de Seguridad españolas para averiguar quién está volando drones no autorizados cerca del aeropuerto de Gibraltar e interrumpiendo los vuelos comerciales por cuestiones de seguridad.

Según ha publicado Gibraltar Chronicle, la RGP inició una investigación después de que un dron no autorizado, avistado en La Línea cerca del aeródromo, obligara a un vuelo comercial a desviarse a un aeropuerto español el sábado, el segundo incidente de este tipo en menos de 10 días.

El ministro principal, Fabián Picardo, afirma que la información preliminar sugería que los drones no estaban siendo volados por operadores autorizados en España ni por las Fuerzas del Orden españolas. “Estamos trabajando con las autoridades españolas y nuestras autoridades locales para identificar quién está volando estos drones, independientemente de si hay malas intenciones hacia Gibraltar o el aeropuerto o si se trata de un descuido”, dijo en el periódico gibraltareño. “Necesitamos identificar y comprender esto lo más rápidamente posible para poder resolver el problema”, apostilló, porque poner en riesgo la vida de las personas a bordo de un avión “no es ninguna broma”.

“No tiene ninguna gracia intentar perjudicar de algún modo operaciones que causan enormes problemas logísticos, no sólo para el aeropuerto de Gibraltar, sino para las personas que viajan en un vuelo y que son de muchas nacionalidades, incluidos ciudadanos españoles y residentes en España”, dijo. “Así que si esto se está haciendo con mala intención, es la peor mala intención que uno pueda encontrar”, añadió.

La presencia de un dron obligó en la noche del sábado a cerrar por precaución el aeropuerto de Gibraltar por segunda vez en diez días y a retrasar varias horas un vuelo comercial. El vuelo vespertino de EasyJet procedente de Mánchester fue desviado al aeropuerto de Sevilla, repostó en la capital andaluza y regresó para aterrizar en Gibraltar poco antes de medianoche (tres horas más tarde de lo previsto) una vez que la aproximación a la pista fue declarada segura. “A eso de las 20.36 de anoche [sábado], la sala de control de la RGP recibió un informe de la Gibraltar Defence Police (GDP) de que había actividad de drones en la zona del aeródromo, lo que impedía que un avión de pasajeros aterrizara en el aeropuerto internacional de Gibraltar”, dijo un portavoz de la RGP a Gibraltar Chronicle. “Se desplegaron efectivos policiales para ayudar al MOD en la zona. Se está llevando a cabo una investigación de la RGP”, añadió.

Es un delito volar un dron en Gibraltar sin permiso del Director de Aviación Civil y sin seguro.

El pasado jueves 9 de enero, el vuelo que tenía previsto salir el jueves por la tarde desde el aeropuerto de Gibraltar con destino a Bristol sufrió un retraso de más de cuatro horas debido a la presencia de dos drones sobre el Peñón. La hora de salida del vuelo estaba prevista para las 20:45, pero no salió hasta las 00:53 y tuvo que ser desviado a Birmingham, ya que el aeropuerto de Bristol cerró a medianoche por tareas de mantenimiento. A los pasajeros se les dio la oportunidad de desembarcar alrededor de las 23:00 y los que permanecieron a bordo no llegaron al Reino Unido hasta pasadas las 3:00 de la madrugada. Ya en su destino, EasyJet organizó el transporte de los pasajeros hasta su destino final en un trayecto de unas dos horas y no llegaron hasta pasadas las 6:00.

La gestión del aeródromo llanito corresponde al Ministerio de Defensa (MOD) de Reino Unido. Un portavoz del MOD subrayó la seriedad con la que se abordan las amenazas y destacó las estrictas medidas de seguridad que se aplican en los centros de defensa. También recordó que volar drones sin el permiso del Gobierno de Gibraltar es un delito puede dar lugar a la pérdida de permisos y multas de hasta 10.000 libras.

En aquella ocasión, las autoridades dijeron que habían tomado medidas para hacer frente a los drones, pero por razones obvias de seguridad no dieron a conocer detalles sobre la naturaleza de esas acciones. Varios pasajeros de EasyJet dijeron a la radiotelevisión pública gibraltareña (GBC) que el piloto les había dicho que el MOD estaba tratando de destruir los drones, pero de momento bno ha sido confirmado.