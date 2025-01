La presencia de dos drones sobre el aeropuerto de Gibraltar retrasa más de cuatro horas un vuelo a Bristol

Gibraltar/El vuelo que tenía previsto salir el jueves por la tarde desde el aeropuerto de Gibraltar con destino a Bristol sufrió un retraso de más de cuatro horas debido a la presencia de dos drones sobre el Peñón, según ha confirmado el Ministerio de Defensa, encargado de operar el aeródromo de la Roca, a la GBC y al Gibraltar Chronicle.

La hora de salida del vuelo estaba prevista para las 20:45, pero no salió hasta las 00:53 y tuvo que ser desviado a Birmingham, ya que el aeropuerto de Bristol cerró a medianoche por tareas de mantenimiento. A los pasajeros se les dio la oportunidad de desembarcar alrededor de las 23:00 y los que permanecieron a bordo no llegaron al Reino Unido hasta pasadas las 3:00 de la madrugada. Ya en su destino, EasyJet organizó el transporte de los pasajeros hasta su destino final en un trayecto de unas dos horas y no llegaron hasta pasadas las 6:00.

Un portavoz del Ministerio de Defensa subrayó la seriedad con la que se abordan las amenazas y destacó las estrictas medidas de seguridad que se aplican en los centros de defensa. También recordó que volar drones sin el permiso del Gobierno de Gibraltar es un delito puede dar lugar a la pérdida de permisos y multas de hasta 10.000 libras.