La histórica figura de Winston Churchill vuelve a cobrar actualidad con la firma y ratificación del tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Varias de sus frases más emblemáticas, pronunciadas en tiempos de gran tensión internacional, parecen reflejar el espíritu de cooperación y responsabilidad que busca garantizar este acuerdo.

Entre ellas destaca una idea sobre la unidad europea tras la Segunda Guerra Mundial de su famoso discurso de Zúrich en 1946: “No hay alternativa a la unión; es la única esperanza de un futuro pacífico.” Esta frase resume la esencia del tratado, que busca equilibrar intereses políticos, económicos y de movilidad entre Gibraltar, España y el resto de la UE, asegurando que las relaciones futuras se desarrollen en un marco de estabilidad y paz.

Otra frases pronunciadas por el histórico primer ministro de Reino Unido aplicables a este contexto es “La diplomacia sin fuerza es como un tambor sin ritmo”, que refleja la necesidad de que los compromisos adquiridos se acompañen de mecanismos claros de supervisión y aplicación, mientras que “Nunca te rindas. Nunca, nunca, nunca, nunca” pone de manifiesto la perseverancia que han tenido que mostrar negociadores y líderes políticos para cerrar un acuerdo histórico tras años de conversaciones complicadas.

Churchill también decía que “La historia será amable conmigo, porque tengo la intención de escribirla”, un pensamiento que encuentra resonancia hoy en los responsables de Gibraltar y la UE, que buscan consolidar un acuerdo que permita dejar un legado de seguridad, movilidad y cooperación económica en la región.

Con la ratificación pendiente tanto en el Parlamento británico como en la Comisión Europea, la entrada en vigor provisional del tratado está prevista para el próximo 10 de abril, fecha que marcará un antes y un después en las relaciones de Gibraltar con sus vecinos y la Unión Europea.

En este contexto, la vigencia de las frases de Churchill sirve como recordatorio de que la unión, la responsabilidad y la perseverancia siguen siendo valores esenciales para garantizar la paz y el bienestar en tiempos de complejas negociaciones internacionales.