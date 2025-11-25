El algecireño Miguel Monge dirigirá el concierto de música clásica de Año Nuevo en Gibraltar

El algecireño Miguel Monge, al frente de The Strait Philharmonic Orchestra, dirigirá el concierto de música clásica de Año Nuevo de Gibraltar.

Los Servicios Culturales de Gibraltar, en representación del Ministerio de Cultura, han anunciado la celebración de la tradicional cita musical de Año Nuevo para el domingo 4 de enero de 2026, que contará con dos conciertos en el teatro John Mackintosh Hall por parte de The Strait Philharmonic Orchestra, con Miguel Monge en la dirección. El primer concierto será para niños, a las 16:00, y posteriormente tendrá lugar el concierto principal para adultos, a las 19:00.

Miguel Monge estudió en el Conservatorio Superior de Málaga para convertirse en profesor de música y piano. Tiene experiencia en diversos instrumentos como el clarinete, el saxofón y el fagot, y también imparte clases de de trombón, la trompa, el bombardino y la trompeta. A lo largo de su carrera profesional, su principal ocupación ha consistido en la docencia musical en su propia academia en Algeciras desde 1999, además de dirigir la Escuela Municipal de Música y la Banda Sinfónica de San Roque, de 2001 a 2014. Actualmente, Monge dirige el Coro Camerata de Sotogrande.

“Espero que las familias aprovechen esta fantástica oportunidad para familiarizar a sus hijos con la música clásica. Estos actos son una forma estupenda de recibir el Año Nuevo y prolongar el espíritu navideño hasta enero”, destacó el ministro de Igualdad, Empleo, Cultura y Turismo de Gibraltar, Christian Santos.

Las entradas para el concierto para niños son gratuitas para los menores de 12 años y sus familias y podrán recogerse en la recepción del Ayuntamiento llanito a partir del miércoles 26 de noviembre, entre las 9:30 y las 16:30. El número de entradas está limitado a seis por persona, y es necesario presentar la tarjeta de identidad de los niños al recogerlas. En cuanto al concierto para adultos, el precio de las entradas es de 15 libras esterlinas, también se pondrán a la venta a partir del miércoles 26 de noviembre y pueden adquirirse en la web: www.buytickets.gi.