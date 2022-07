Vox replica a Gibraltar: "Nadie de una colonia va a amordazar a un diputado nacional de España"

"Nadie de una colonia va a amordazar a un diputado nacional de España". Así ha respondido Vox al Tribunal Supremo de Gibraltar por la condena al diputado nacional por la provincia de Cádiz y presidente de la Comisión de Defensa del partido, Agustín Rosety. "Que pierdan toda esperanza", ha apuntillado el partido que preside Santiago Abascal a través de su cuenta en Twitter.

El Supremo de Gibraltar ha condenado a Rosety al pago de una indemnización por daños y perjuicios de 20.000 libras esterlinas (unos 23.500 euros) al ministro principal de la Roca, Fabián Picardo. La sentencia se refiere a ocho tuits publicados por el político español en noviembre de 2019 que la sentencia considera "altamente difamatorios y falsos".

"Por lo visto el juzgado de Gibraltar me ha condenado por unos tuits en los que denunciaba algunas de las tropelías que el Gobierno de Fabian Picardo hace a España", escribió Rosety en la mencionada red social tras conocer el pronunciamiento del Supremo del Peñón. Y Vox, su partido, ha respaldado a su diputado con una réplica en la que se dirige a Gibraltar como "colonia".

Los tuits de la polémica

"Hoy Aitor Esteban no ha querido saludar a @ivanedlm. Prefiere saludar a mafiosos, protectores de contrabandistas y promotores del blanqueo de capitales como @Fabian Picardo. Traidores y mafiosos enemigos de España", escribió Rosety el 2 de noviembre de 2019.

El siguiente tuit lo escribió el día 11 de ese mes: “El alcalde de Gibraltar está contento por la victoria de @sanchezcastejon y amenaza con llevar a @vox a los tribunales. Haces bien en preocuparte, @Fabian Picardo, nos aseguraremos de que todos conozcan el foco de contrabando y corrupción que gobiernas”.

El día 16, Rosety publicó en su cuenta de la red social: "Gibraltar es un nido de corrupción, defraudación fiscal y crimen organizado. @Fabian Picardo se hace el tonto y mira para otro lado. Saca muchos réditos de haber hecho del peñón un refugio de delincuentes".

Cuatro días después, Rosety escribió: “Hay gente que se pregunta dónde se han escondido 700m de los ERE. Hay un sitio cerca de Sevilla donde los condenados tienen excelentes relaciones. Para un político corrupto no hay nada como tener un paraíso fiscal. Los socialistas Chávez y Moscoso se reunieron en Madrid con el Ministro. Los diputados socialistas Manuel Chávez y Juan Moscoso se reunieron en Madrid con el Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picado, [palabra incompleta]…”.

"El Sr alcalde de Gibraltar, ⁦@FabianPicardo ⁩está muy nervioso. @vox_es ha sido el segundo partido en el Campo de Gibraltar. No somos tus amigos, Picardo. No somos ni unos cobardes, ni unos traidores ni unos corruptos a los que puedas comprar", escribió el 21 de noviembre de 2019 a raíz de una entrevista en la Picardo atacó a Vox. "Creo que se arrepentirán muchas personas de prestarle el voto a un partido que lo que representa es el tiro en la nuca y las cunetas de los años 30 en España, no representa otra cosa", había dicho Picardo, que afirmó que "la Falange vuelve y se llama Vox".

Más tarde, ese mismo día, Rosety escribió: “#UGT robó el 64% de todas las subvenciones que recaudó en #Andalucía (41,37 millones de euros) por comisiones, aguinaldos, prostitución, gambas, bacanales y cocaína. @FabianPicardo, el perejil de todas las salsas”.

Dos días más tarde siguió con los ERE: “Hay quien se pregunta dónde esconden los socialistas el dinero de los ERE. Visita de Picardo a Madrid. Los diputados socialistas Chaves y Moscoso se reunieron anoche con el Ministro Principal de Gibraltar”.

Por último, el día 18 publicó lo siguiente. “En Gibraltar, @FabianPicardo y sus secuaces están muy preocupados por @vox_es. Llevan muchos años comprando buena voluntad a políticos pusilánimes. Les aterra una fuerza patriótica que no pueden comprar”.

Aunque no está en la sentencia, Rosety publicó otro tuit en aquellos días. "Se equivoca ⁦@FabianPicardo si piensa que insultándonos nos va a callar. Los insultos de los enemigos de España son para nosotros medallas que lucir en nuestro pecho. No dejaremos pasar estos graves insultos, Picardo. Ve preparándote", manifestó.

Según explica el Gobierno de Gibraltar en un comunicado, Picardo donará íntegramente la indemnización a una organización benéfica de Gibraltar.

Rosety también ha sido condenado a pagar las costas del juicio, que serán evaluadas por el Tribunal en una audiencia posterior. A partir de ahora se iniciará un procedimiento de ejecución en España. Picardo ya pudo ejecutar con éxito una indemnización por difamación contra Manos Limpias en España.

El ministro principal ha afirmado que "la sentencia del Tribunal Supremo de Gibraltar expone los comentarios falsos y difamatorios de un miembro del partido español de extrema derecha Vox como lo que son: mentiras e invenciones, sin base alguna en la realidad". "Mientras yo sea ministro principal de Gibraltar, el Gobierno nunca permitirá que quienes pretenden difamarnos y hacernos daño manchen el buen nombre de Gibraltar o la reputación de la buena gente de Gibraltar”, ha concluido.