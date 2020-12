La UE y Reino Unido pactan su relación tras el Brexit y despejan el camino para un acuerdo sobre Gibraltar

Se ha hecho de rogar, pero ya es realidad. La Unión Europea y Reino Unido han logrado este jueves cerrar un acuerdo sobre su relación tras el Brexit, a solo una semana de que el 1 de enero la legislación comunitaria deje de aplicarse en territorio británico.

Este acuerdo resulta crucial para el Campo de Gibraltar y Gibraltar, puesto que se despeja el camino para las negociaciones que mantienen España y Reino Unido sobre los asuntos concernientes a la Verja. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado nada más conocerse el pacto que se seguirá en ese camino de la negociación relativa al Peñón y su entorno.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha sido la encargada de anunciar a primera hora de la tarde de este juves que la Unión Europea y el Reino Unido han llegado a un acuerdo "justo y equilibrado" sobre su relación comercial tras el Brexit, lo que permite dejarlo "atrás".

"Por fin podemos dejar el Brexit atrás y la Unión Europea puede seguir avanzando", dijo la presidenta de la CE tras anunciar el acuerdo que se aplicará a partir el próximo 1 de enero y "evitará perturbaciones" a trabajadores, viajeros y empresas.

Von der Leyen reconoció que conseguir el pacto ha sido "un camino largo y sinuoso" pero "era un acuerdo por el que había que luchar".

"Protegerá los intereses de los europeos y el acuerdo va, lo creo así, en el interés del Reino Unido", dijo la presidenta de la Comisión Europea, que describió el pacto -que aún no se ha hecho público- como un "nuevo punto de partida con un amigo de largo tiempo".

Según Von der Leyen, el acuerdo garantizará que la competencia en el mercado "seguirá siendo justa" y que se respetarán los estándares comunitarios pues el acuerdo contiene "herramientas efectivas para reaccionar si se distorsiona e impacta" en el comercio.

"Seguiremos cooperando con el Reino Unido en todas las áreas de interés mutuo, por ejemplo en cambio climático, energía, seguridad y transporte. Juntos aún conseguimos más que separados", agregó la presidenta del Ejecutivo comunitario.

Tras una noche en blanco de negociaciones, a una semana del precipicio del "brexit duro" y con la pesca en los caladeros británicos convertida en el último escollo para el acuerdo, Von der Leyen señaló que el pacto proporcionará "cuatro años y medio de absoluta predictabilidad" a la flota europea.

El pacto será analizado mañana viernes por los embajadores de los Veintisiete en la UE a partir de las 10.00 hora local, a los que informará el negociador jefe europeo, Michel Barnier, y el texto de unas 2.000 páginas se enviará a las capitales para que lo validen en uno o dos días.

De esa forma, se podrá arrancar un procedimiento de urgencia para que el acuerdo se pudiera aplicar parcialmente a partir del próximo 1 de enero, a expensas de que el Parlamento británico (que en 2019 rechazó en tres ocasiones el acuerdo de salida), la Eurocámara, los Parlamentos de los Veintisiete y algunos hemiciclos regionales vayan dando sus respectivas aprobaciones.

En un plano personal, Michel Barnier, que ha estado al frente de las negociaciones en nombre de los Veintisiete desde que arrancó la negociación del Brexit hace cuatro años, señaló que alcanzar un acuerdo es supone "alivio".

"El Reino Unido ha decidido abandonar la UE y el mercado único, renunciando a los derechos y ventajas de un estado miembro y nuestro acuerdo no replica esos derechos y ventajas. Habrá por tanto pese al acuerdo muchos cambios en pocos días, el 1 de enero, para muchos ciudadanos y empresas, es la consecuencia del Brexit", dijo Barnier.

El negociador europeo explicó que la asociación entre las partes se construirá en torno a cuatro pilares, empezando por el libre intercambio a nivel comercial, "sin tarifas ni cuotas" pero con "nuevas reglas" para asegurar una igualdad de condiciones.

Además, dijo habrá una asociación económica y social que cubrirá aspectos como el transporte aéreo y rodado, la energía y la lucha contra el cambio climático o la pesca.

El tercer pilar será la seguridad de los ciudadanos, ya que la lucha contra terrorismo y los delitos "hace necesaria una estrecha colaboración, y por último, se asegurará una gobernanza "basada en el diálogo", con mecanismos de arreglos de diferencias obligatorios y sanciones para cuando sea necesario.

Al igual que Barnier, también Von der Leyen se reconoció aliviada y, como en el Brexit subyace un asunto de soberanía, compartió una reflexión filosófica sobre "lo que la soberanía significa exactamente en el siglo XXI".

"Para mí significa poder trabajar, viajar, estudiar y hacer negocios en veintisiete países. Es sobre juntar nuestra fuerza y hablar juntos en un mundo lleno de grandes poderes. Y en tiempos de crisis, es sobre ayudarnos unos a otros en vez de intentar mantenernos de pie solos", dijo.

"La UE muestra cómo funciona esto en la práctica. Y ningún acuerdo puede cambiar la realidad o la gravedad en el mundo de hoy. Somos uno de los gigantes", añadió.

La presidenta comunitaria llamó a "pasar página y mirar hacia el futuro" considerando al Reino Unido como "un tercer país" pero que "sigue siendo un socio confiable porque británicos y comunitarios son "aliados desde hace mucho" y comparten "los mismos valores", con lo que seguirán trabajando para alcanzar "objetivos comunes".

"A los todos los europeos les digo: es el momento de dejar atrás el Brexit, nuestro futuro se hace en Europa", concluyó Von der Leyen.

El primer ministro británico, Boris Johnson, celebró con un escueto mensaje y una fotografía suya en las redes sociales que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo para su relación pos-Brexit.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz