La Royal Navy hace las paces con Blas de Lezo

Si Blas de Lezo levantase la cabeza, descubriría que los tiempos han cambiado y mucho. El histórico teniente general de la Armada española en el siglo XVIII y héroe de Cartagena de Indias frente al Imperio Británico ya solo se puede considerar un archienemigo de Inglaterra en los libros de historia. Su legado viviente en los mares, la fragata Blas de Lezo (F-103) ha recibido en los últimos días a personal destacado de la Royal Navy para unas maniobras de defensa.

La imagen de un contraalmirante de la Royal Navy posando frente al reconocido buque de guerra español ha sido difundida por las redes sociales de Navy Lookout, una cuenta independiente que comparte información y análisis de la marina británica. La foto frente a la Blas de Lezo, como es lógico, ha generado algún que otro comentario en torno de humor por la histórica victoria que el militar español de Pasajes logró ante la poderosa flota del Almirante inglés Edward Vernon.

Nombrada en honor al aguerrido estratega (Blas de Lezo, apodado el mediohombre, acabó con un ojo tuerto, un brazo inmovilizado y una pierna arrancada), la fragata española ha sido visitada por representantes de la Royal Navy, que van a operar del 8 al 23 de mayo cerca de Escocia en unos ejercicios integrados de defensa.

En 2016, la Royal Navy abrió un concurso público para nombrar uno de sus nuevos barcos. ForoCoches impulsó una propuesta para que el buque llevase el nombre RSS Blas de Lezo y el Gobierno británico tuvo que intervenir para eliminar la candidatura del marino español, que había humillado a la marina inglesa en 1741, cuando Blas de Lezo logró detener con 6 buques y 2.000 soldados a una flota de 124 navíos y 23.000 hombres en Cartagena de Indias.

La Blas de Lezo (F-103), una fragata de la Armada Española de la clase Álvaro de Bazán, fue botada en los astilleros de Izar en Ferrol y está en activo desde diciembre de 2004. Está considerada como una de las fragatas antiaéreas más capaces y avanzadas del mundo y preparada para operar en escenarios demandantes.

RN Personnel serving on the command staff for Integrated Air and Missile Defense (IAMD) exercise #FormidableShield embarked aboard 🇪🇸ESPS Blas de Lezo in Spain.Formidable Shield runs 8th-23rd May off NW Scotland with participating warships arriving on the Clyde this week. pic.twitter.com/RXU8XjPILa