Picardo amaga con desvincular a Gibraltar de los acuerdos entre la UE y Reino Unido

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, advirtió ayer ante el Parlamento su Gobierno podría no acogerse al acuerdo de salida que el Ejecutivo británico alcance con la UE en materia comercial si las condiciones son desventajosas para el Peñón. En una declaración ante la Cámara gibraltareña, el jefe del Gobierno yanito explicó que la colonia contará con su propia ley de desconexión siguiendo el modelo de la que apruebe el Reino Unido.

“Presentaremos nuestra propuesta de Ley cuando la Propuesta británica supere la Fase de Comisión (Committee Stage). Esto se debe a que nuestra Propuesta de Ley deberá reflejar fielmente la aprobada en la Cámara de los Comunes y lo lógico, en nuestra opinión, es contar con una visión más definitiva sobre la Propuesta de Ley británica antes de empezar el proceso legislativo en esta Cámara”, dijo Picardo.

“A medida que empezamos a mirar más allá de nuestra pertenencia a la UE y las negociaciones de la futura relación con la UE”, añadió a renglón seguido, “pido a todos los miembros de la comunidad que comprendan que necesitaremos estudiar con atención qué parte de cualquier acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la UE queremos que aplique a Gibraltar. Queda mucho por negociar”.

El ministro principal lanzó a este respecto una advertencia: “No debemos caer en la trampa, y aconsejo a los diputados de esta Cámara en concreto que no caigan en la trampa, que piensen que debemos necesariamente formar parte del acuerdo de libre comercio que se negocie entre el Reino Unido y la UE”.

“La nueva relación comercial podría no incluir nada de interés para nosotros en términos de ventajas y muchas obligaciones en términos de desventajas. Esta [nueva] relación comercial podría abarcar el sector servicios o no hacerlo. Si no incluye el sector servicios, podría incluir asuntos relativos a los servicios financieros, o no hacerlo”, señaló.

“Por tanto”, enfatizó, “debemos comprender plenamente que tendremos que estar involucrados desde el principio, pero preparados para marcharnos al final si el equilibrio de derechos y obligaciones no es positivo para el sector privado y el pueblo de Gibraltar. Debemos mantenernos firmes y estar preparados para lograr un acuerdo óptimo para Gibraltar. Debemos mantenernos firmes y estar preparados para rechazar un acuerdo que sea negativo para Gibraltar. En este caso, más que en lo relativo a los acuerdos de retirada, presidente, una salida sin acuerdo con la UE puede ser mejor que un mal acuerdo”.

Derecho de veto

“Más allá de nuestras fronteras hay muchos que se frotan las manos de manera descabellada y se les llena la boca hablando de vetos y acciones similares. No caeremos absurdamente en la trampa de endurecer nuestro discurso o creernos el de los demás. Creo que todos sabemos y comprendemos que los estados miembros de la UE suelen tener derecho a veto sobre los acuerdos internacionales que la UE celebra con terceros. No se trata de un logro de un Estado en concreto frente a Gibraltar.

Es solo una realidad de las disposiciones de los tratados de la UE”, dijo Picardo en un intento de restar trascendencia al derecho de veto de España sobre los futuros acuerdos de la UE con Reino Unido que afecten a su reivindicación de la soberanía sobre Gibraltar.