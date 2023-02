El ministro principal de Gibraltar asegura que el contrabando de tabaco es un problema de España

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, afirma en una entrevista concedida a GBC News que la colonia británica apenas sufre incidentes como consecuencia del contrabando de tabaco y que el incidente de la madrugada del pasado jueves, donde dos agentes de Aduanas españoles resultaron gravemente heridos y apedreados, fue como consecuencia del "traslado" de esta actividad delictiva desde las costas de La Línea hasta la gibraltareña.

"Una operación contra el contrabando en España desplazó a esta banda hasta Eastern Beach", dice Picardo, quien subraya que, cuando fue elegido ministro principal, sí existían "matuteras", pero que se deshicieron del problema "otorgando a nuestros agentes del orden público poderes adicionales para luchar contra el problema".

"Lo que hemos visto es que había presencia de funcionaros encargados de hacer cumplir la ley española en suelo y aguas de Gibraltar, lo que es una grave violación de la soberanía británica", indica el ministro principal del Peñón, pasando por alto el temporal de levante de la madrugada del jueves, que arrastró a la embarcación de Aduanas hasta Eastern Beach. En concreto, los agentes encallaron en la playa al pararse el motor de la lancha auxiliar con la que perseguían a otra cargada con tabaco de contrabando. Una vez en tierra y desprotegidos, fueron recibidos por una lluvia de piedras lanzadas por un nutrido grupo de contrabandistas.

El Gobierno español negaba este viernes que la zona próxima a Gibraltar donde los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera resultaron heridos sea de "supuesta soberanía británica".

No hubo detenciones

Cuando la periodista de GBC News interroga a Picardo sobre si le preocupa que la Royal Police Gibraltar (RPG) no detuviera a los contrabandistas "cuando claramente parecía que portaban cajas de tabaco", este responde que "todo sugiere que los agentes de la ley de Gibraltar que llegaron a la escena fueron superados en número por las personas que estaban en la playa, todas las cuales hablaban español".

"No me preocupa la falta de arrestos porque lo primero que debe hacer la policía es evaluar la situación", prosigue el ministro principal en la entrevista antes de añadir que la RPG tenía información de que se habían producido disparos en la zona de Eastern Beach por parte de los agentes españoles de Vigilancia Aduanera. "Además, tengo entendido que los contrabandistas se esfumaron rápidamente". Y añade: "Confío en que se tomaron las decisiones correctas. Estamos hablando de una operación llevada a cabo a las cinco de la madrugada. Aquello no era Main Street al mediodía".

Disparos al aire

Durante la entrevista, Fabian Picardo declara que "no creo haber visto con mis propios ojos nada tan imprudente", en referencia a los supuestos disparos lanzados por miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) para tratar de repeler el ataque. "Disparar un arma al aire en un área que tiene bloques residenciales, es decir, en la dirección donde la gente está dormida con sus hijos, es temerario y negligente".

El Ejecutivo gibraltareño, basándose en el informe de sus autoridades locales (Policía y Aduanas) aunque matizando que la investigación está aún en curso, ha anunciado que está coordinando una respuesta con altos funcionarios de la Oficina de Asuntos Exteriores, la Commonwealth y la oficina diplomática en Londres así como con el embajador de Reino Unido en España.

Sobre si las autoridades de Gibraltar no ayudaron a reflotar la embarcación varada ni remolcaron la patrullera del SVA, Picardo responde que "soy lo suficientemente mayor para saber que no debo creer nada de lo que leo en la prensa española". "Por supuesto que nuestros oficiales ofrecieron ayuda a sus colegas españoles y asistencia médica", concluye ante las cámaras de GBC News.