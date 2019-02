Picardo: "Nuestro gigante vecino aprovecha cada oportunidad para meternos el dedo en el ojo"

El ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ha considerado una "provocación innecesaria" la consideración de Gibraltar como "colonia" británica en la propuesta europea sobre visados. "No sé a qué está jugando España", ha remachado Picardo.

El jefe del Gobierno gibraltareño ha reaccionado en declaraciones a la BBC a la polémica abierta por la descripción que se hace del Peñón -a propuesta española- en el texto pactado entre los Estados miembro de la UE para eximir a los ciudadanos de Reino Unido de la exigencia de visados de corta duración tras el Brexit. "Nuestro gigante vecino aprovecha cada oportunidad que tiene para meternos el dedo en el ojo", ha señalado Picardo, quien ha recalcado que hay "evidencias" que demuestran que los gibraltareños no quieren formar parte de España, por mucho que las autoridades españolas lo planteen "reiteradamente".

"Gibraltar es una colonia de la Corona británica", reza la nota a pie de página que se ha incluido en la propuesta, según varias fuentes europeas. La referencia continúa señalando que existe una "disputa" por este asunto entre España y Reino Unido. Esta controversia, añade la nota, debe hallar una solución "a la luz de las resoluciones relevantes y decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas".

“A nadie le sorprenderá escuchar al Gobierno español haciendo declaraciones provocativas respecto a Gibraltar. Los 32.000 ciudadanos de Gibraltar están acostumbrados a los constantes intentos por parte de los sucesivos Gobiernos españoles de acosarnos de todas las maneras posibles. Este no es diferente al tipo de abuso que hemos tenido que soportar por parte de las administraciones españolas anteriores", dijo Picardo. "Seguiremos acogiendo cada día en Gibraltar a los más de 10.000 trabajadores españoles que no pueden encontrar empleo en España. Seguiremos trabajando para demostrar a España que no consentiremos que se nos obligue a aceptar la soberanía española. Profundizaremos y fortaleceremos nuestra relación con el Reino Unido, que es una relación madura de colaboración y ya no tiene una naturaleza colonial, a pesar de la insistencia continuada de España de que deberíamos permanecer en la lista de la ONU de territorios no autónomos. Pero lo más significativo es que [en Gibraltar] apoyamos la permanencia del Reino Unido en la UE con un 96% de los votos en el referéndum y la UE no nos ha apoyado en absoluto ante los sueños españoles de expansionismo territorial”.

La propuesta ha sido formalmente adoptada este viernes en una reunión de embajadores de los Veintiocho en la que también ha participado el representante británico, que ha manifestado su rechazo a la definición, pero que no ha podido votar porque la medida afecta al espacio sin fronteras Schengen al que no pertenece Reino Unido. En cualquier caso, añaden las fuentes, se trata de una "nota a pie de página" cuya función es "aclarar" una situación ya conocida y que "no altera en nada" el estatus del Peñón con respecto a la Unión Europea, que en sus tratado se refiere a Gibraltar como "un territorio europeo cuyas relaciones exteriores son asumidas por una Estado miembro".

La posición adoptada por los Estados miembros tiene que ser negociada ahora con el Parlamento europeo para ser efectiva, aunque Londres ya ha dejado claro su malestar por la redacción del texto. Un portavoz del Gobierno británico citado por la BBC ha insistido en que "Gibraltar no es una colonia y es completamente inapropiado describirlo así". Gibraltar, ha añadido esta fuente, "es una parte plena de la familia británica y tiene una relación constitucional madura y madura con Reino Unido", algo que "no cambiará" en caso de Brexit. "Todas las partes deberían respetar el deseo democrático de Gibraltar de seguir siendo británico", ha subrayado el portavoz.