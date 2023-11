Largas colas desde la madrugada en las tiendas de electrónica de Gibraltar por los descuentos del Black Friday

Algunas tiendas de productos electrónicos de Gibraltar están registrando largas colas de clientes desde la madrugada que intentan asegurarse los descuentos prometidos por el inicio del Black Friday.

Según publica la GBC, la radiotelevisión pública gibraltareña, había una larga fila para entrar en The Gadget Shop cuando abrió a las 10:00. Muchas de estas personas empezaron a guardar la cola a las cuatro de la mañana.

