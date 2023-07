Harry Styles desvela el sexo del bebé de una gibraltareña en su concierto en Madrid

Una gibraltareña protagonizó uno de los momentos más emotivos del concierto de Harry Styles en Madrid. Lucy Ware conoció el sexo de su bebé de boca de la megaestrella del pop y antes 65.000 personas que ayudaron a darle emoción al momento: "it´s a girl!", gritó Styles tras dilatar el instante de la revelación con el papel en la mano.

La propia Ware ha compartido el instante de la curiosa revelación del sexo de su bebé en la red social Tik Tok. Estuvo un tiempo mostrando el cartel con el documento hasta que el cantante se percató y lanzó la noticia.

El esperado regreso a Madrid de Harry Styles tuvo lugar un año después de su último concierto en el WiZink Center. Bajo el nombre de Love on Tour 2023, el carismático artista se presentó en el nuevo espacio Iberdrola Music, ubicado entre Getafe Norte y Villaverde Alto, el mismo lugar donde recientemente se llevó a cabo el exitoso Festival Mad Cool.

Aunque el setlist entre los dos conciertos fue muy parecido, sí que destacó la inclusión de la aclamada canción Fine Line, así como las enérgicas interpretaciones de Grapejuice y Medicine. Esta última se convirtió en un verdadero momento de celebración para los fanáticos, siendo Madrid y Barcelona de los pocos lugares de toda la gira donde fue interpretada.

Por supuesto, el setlist incluyó temas imprescindibles como Golden, Sign of the Times, As it Was o What Makes You Beautiful. De las veinte canciones que presentó, la mitad pertenecían a su último y aclamado trabajo discográfico, Harry’s House, reconocido como uno de los mejores álbumes del 2022.

Tras el concierto, han salido a al luz cientos de quejas y reclamos a la organización del concierto por una serie de factores que dificultaron mucho el ingreso de las personas en el recinto y afectaron la experiencia de muchos otros.