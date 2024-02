El HMS Medway de la Royal Navy sale del dique seco de Gibraltar como nuevo

El buque de la Royal Navy HMS Medway ha salido del dique seco de Gibraltar tras las labores de mantenimiento a las que ha sido sometido en los astilleros del Peñón desde que llegó a mediados de diciembre. El patrullero de clase Batch 2 River ha vuelto al mar como nuevo.

Según explica Navy Lookout, el Medway luce "un nuevo esquema de pintura e ilustraciones del león, derivado del escudo de armas de la ciudad de Rochester en la insignia del buque".

El patrullero de la Royal Navy recaló en el Peñón para "un periodo de mantenimiento", según informaron las Fuerzas Armadas Británicas en la Roca. El HMS Medway es el segundo de los cincos buques de patrulla en alta mar de clase River que operan normalmente en apoyo de los Territorios Británicos de Ultramar en el Caribe. Es el buque posicionado para dar respuesta si se produce una catástrofe humanitaria como un huracán o una erupción volcánica.

"Presta apoyo a los Territorios de Ultramar del Reino Unido en la región, da tranquilidad con su presencia, proporciona asistencia y ayuda humanitaria, y trabaja codo con codo con las fuerzas del orden regionales ayudando a bloquear el flujo de drogas ilegales de Sudamérica a Europa y Norteamérica", explicaron las Fuerzas Armadas Británicas en la Roca.

El buque llevó a cabo recientemente operaciones en el Atlántico Sur y zarpó hacia el Peñón vía Brasil para un periodo de mantenimiento en el que contó con el apoyo del astillero de Gibraltar.

