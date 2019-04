El Gobierno de Gibraltar ha dado su visto bueno a un nuevo proyecto urbanístico que le permitirá generar 60.000 metros cuadrados de suelo con rellenos en aguas portuarias. La promoción supone un desafío para el Gobierno de España, que el pasado mes de febrero ya anunció que utilizaría “medios legales” para tratar de impedir la construcción de 665 viviendas de protección oficial, seis torres de hasta 33 pisos, en unos terrenos ganados al mar.

El nuevo proyecto se llama Victoria Keys y lo desarrollará Harbour Developments Limited, un consorcio formado por promotores de Gibraltar. Los rellenos se realizarán en “una ubicación privilegiada” –según define el propio Gobierno– al oeste de Coaling Island y supondrá un total de 100.000 metros cuadrados de edificios residenciales, así como de uso recreativo y comerciales.

Según explica el Ejecutivo de Fabián Picardo, los terrenos ganados al mar permitirán a la ciudad expandirse “de forma sostenible” por el lado occidental de la roca, dentro de las aguas portuarias, a lo largo de la próxima década. Como contraprestación por la realización de la totalidad del poyecto, que prácticamente no tiene coste para el Gobierno, la empresa obtendrá un arrendamiento al 50% en el lado norte de la parcela.

Los costes del proyecto serán financiados por una empresa de propiedad gubernamental utilizando 300 millones de libras (uno 348 millones de euros) de fondos de Gibraltar. Una vez que se hayan completado los rellenos, la empresa de propiedad gubernamental será reembolsada con intereses y, además, recibirá un espacio principal (que supondrá la mitad del lado sur de la parcela recuperada al mar) con un valor garantizado de 25 millones de libras. Este mecanismo garantiza que toda la recuperación se lleve a cabo prácticamente sin costo para el contribuyente.

Como parte de la transacción, el Gobierno recibirá una participación del 20% en el capital del desarrollador. El acuerdo general también garantiza que este espacio de aproximadamente 11.500 metros cuadrados se desarrolle a la vez que el resto de la parcela.

El desarrollo de Victoria Keys, explica el Ejecutivo de Picardo, complementará el “crecimiento natural” de la ciudad durante las próxima década. “Creará importantes áreas recreativas para la comunidad y proporcionará acceso público a lo largo de los nuevos tramos del puerto y los muelles deportivos”.

El promotor tiene la intención de eliminar la mayor parte del tráfico al situar todos los aparcamientos y la circulación de vehículos bajo tierra, lo que permitirá crear así una gran área peatonal.

El proyecto de desarrollo tiene que pasar por todos los procedimientos relacionados con los Reglamentos de planificación urbana y, en particular, los de evaluación de impacto ambiental.

El ministro principal, Fabián Picardo, dijo que este acuerdo representa otro gran voto de confianza en la economía gibraltareña y el momento no podría ser mejor. Con gran orgullo podemos anunciar otro proyecto multimillonario en este momento tan importante. Ahora es el momento en que mostramos nuestros beneficios a la audiencia más amplia del mundo. Nuestra cobertura de prensa durante el año pasado nos ha servido en gran medida. Nuestra prominencia internacional parece haber tenido una influencia positiva en los negocios en ciernes y en las personas con grandes patrimonios que nos esforzamos por atraer a Gibraltar. Son precisamente proyectos como estos los que fomentan y facilitan estas reubicaciones; ya que aseguran que las nuevas empresas que desean ubicarse en nuestra roca puedan obtener alojamiento para sus trabajadores”. “Es importante destacar que también ofrece una nueva oferta para los residentes locales, una demanda que ha demostrado ser insaciable dada la popularidad de desarrollos privados más recientes”.

“A medida que el gobierno consideraba el uso de esta área, se hizo cada vez más claro que el desarrollo final de la recuperación debía llevarse a cabo de manera cohesiva con la actual Isla de Coaling. Un sitio más grande ofrecería el mejor proyecto de futuro para nuestra comunidad. Con solicitudes continuas de espacio comercial y demanda de alojamiento residencial, es esencial que aprovechemos esta oportunidad al máximo, dado que no se planea ninguna recuperación fuera de las aguas portuarias antes de las elecciones generales o los próximos dos años”.

“Victoria Keys tendrá un extenso paseo público ajardinado, solo para peatones y ciclistas, a lo largo de todo el perímetro de la costa. También habrá amplias avenidas bordeadas de árboles que irán de este a oeste y conservan las vistas históricas de la bahía. El éxito de Commonwealth Park ya demuestra que la vida urbana verde ha cautivado a nuestra comunidad. Me gustaría ver esto extendido a desarrollos de uso mixto como también lo veremos con Mid-Town a medida que se complete. Esta parte de nuestra ciudad se convertirá en nuestra propio jardín junto al mar”, concluyó.

El partido Together, Gibraltar pidió que se respete el Medio Ambiente y se preguntó porque el Gobierno emplea 300.000 libras de los contribuyentes para “viviendas de lujo” si no hay planes de casas asequibles. El colectivo Action for Housing también cuestionó el proyecto al considerarlo un ‘insulto’ para quienes viven en condiciones pésimas.