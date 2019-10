García-Margallo pide al próximo comisario de Economía que acabe con el paraíso fiscal de Gibraltar

El eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo ha pedido este jueves al candidato a próximo comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, que durante su mandato tome medidas para acabar con el paraíso fiscal de Gibraltar.

Durante el examen del Parlamento Europeo al candidato a próximo comisario, el eurodiputado español ha subrayado que Gibraltar está “a las puertas de casa” y que es un paraíso fiscal en el que “no hay impuestos sobre ganancias de capital, no hay impuestos sobre la riqueza, no hay impuestos sobre ventas y el impuesto sobre el juego es del 0,15%, y el impuesto sobre sociedades es un 10%, que solo se aplica a las actividades realizadas en el Peñón, lo que quiere decir a ninguna”.

"Una vez que Reino Unido salga de la UE no se puede perpetuar un régimen fiscal que supone una competencia desleal para las empresas de la zona y que ha condenado al campo circundante a una situación de dependencia cuasi-colonial del Peñón", ha añadido García-Margallo, que ha preguntado a Gentiloni sobre las medidas que piensa adoptar para corregir esta situación.

Crisis económica

García-Margallo ha defendido también la necesidad de que la UE realice reformas estructurales para afrontar la nueva crisis económica que, según numerosos indicios, podría afectar en breve al continente.

El eurodiputado popular ha señalado que esa nueva crisis no será previsiblemente “una crisis de demanda como la de Lehman Brother, sino una crisis de oferta derivada de factores como las tensiones entre China y EEUU, tarifas, divisas, la guerra tecnológica, Brexit y la posibilidad de un alza en el precio del petróleo por la situación de Oriente Medio”.

Por ello, García-Margallo ha defendido como “única terapia” la aplicación de reformas estructurales aunque, ha dicho, "a corto y medio plazo hay que seguir con una política monetaria alegre y con una política presupuestaria más expansiva".