España defiende que en la UE regiría la doctrina de la ONU sobre Gibraltar tras un Brexit sin acuerdo

El Gobierno español considera que, con la salida de Reino Unido de la UE, los textos jurídicos sobre la situación de Gibraltar que este país negoció en los años setenta "desaparecen", de manera que lo que queda en vigor es la doctrina de la ONU, es decir, que el Peñón es "un territorio en vías de descolonización". Así lo ha explicado el secretario de Estado para la UE, Marco Aguiriano, en una comparecencia tras reunirse con representantes de las comunidades autónomas en la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea.

Se trata de los documentos jurídicos que Reino Unido negoció cuando entró en la UE y que España "tuvo que aceptar como condición, en gran medida puesta por el Reino Unido, para poder entrar", aunque no ha entrado en detalles.

Al salir el Reino Unido, ha proseguido, esos textos "desaparecen" y "los textos internacionales de mayor rango que quedan en vigor son los de la ONU", que dice que Gibraltar es un territorio "en vías de descolonización". Eso, ha dicho Aguiriano, es un "hecho incuestionable" como "pronunciamiento legal", y además "España no va a dar un paso atrás en su posición política e histórica".

Aguiriano ha querido salir al paso de una información publicada el miércoles por el diario británico The Daily Telegraph para negar que esta posición española sea "una provocación". "No es ningún tipo de provocación, es simplemente la necesidad obvia de plasmar y reiterar cual es el estatus legal y la posición que siempre ha sido histórica y política de España", ha remachado.

El secretario de Estado, que ha revelado que acababa de hablar con su homólogo británico, Alan Duncan, ha dicho que ambos han acordado que lo más importante es dejar claro que ambos Gobiernos quieren dejar claro que su intención es trabajar por el futuro de la zona, manteniendo y si es posible mejorando los derechos de los ciudadanos y haciendo que las negociaciones permitan que "el equilibrio económico y social vaya mejorando constantemente".

Aguiriano ha defendido que España ha mantenido "una actitud positiva y constructiva" en las negociaciones del Brexit, sin usar este asunto "como rehén", y ha puesto como ejemplo los acuerdos que se han negociado con Reino Unido: los cuatro memorandos, el Tratado fiscal y el que permitirá mantener el derecho de sufragio.

El The Daily Telegraph se refería a un documento sobre el derecho de los europeos a seguir viajando sin visado en el caso de un 'no deal' en el que se incluye una lista con todos los territorios de ultramar británicos. Con un asterisco junto a Gibraltar se remite a una nota a pie de página donde puede leerse: "Existe una disputa entre el Gobierno de España y el Gobierno de Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar. Este territorio está registrado en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, sujeto a descolonización".