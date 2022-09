Detenido por las autoridades de Gibraltar el capitán del buque 'OS 35'

La Policía Real de Gibraltar ha detenido al capitán buque OS 35, granelero que se encuentra semihundido frente a la playa de Catalan Bay, en aguas cercanas al Peñón de Gibraltar.

La detención se ha producido poco después de que el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, haya asegurado en una entrevista con TVE que el capitán del OS 35 incurrió en desobediencia y que tenía "muchas preguntas por responder".

Picardo ha apuntado este jueves que una vez que produjo el impacto, se pidió al capitán del OS35 que parara, pero "no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño".

El buque "salía hasta el Estrecho para continuar su viaje y una vez en el Estrecho, contrario a las instrucciones de Gibraltar, la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo entonces que aceptar las instrucciones de Capitanía de Gibraltar", ha asegurado.

La RGP ha señalado que el detenido "se encuentra colaborando con los detectives de la División de Delitos y Servicios de Protección de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police Crime & Protective Services Division), que está a cargo de la investigación del carguero varado".

El buque cargado con barras de acero, llevaba en el momento de la colisión 183 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante, ya que estaba saliendo de Gibraltar para dirigirse a Vlissingen en los Países Bajos.

En una de las clarificaciones sobre el accidente que el ejecutivo de Gibraltar ha enviado hoy a los medios de comunicación, se responde así a la cuestión sobre de quién fue la culpa de la colisión: "Todos los indicios sugieren que el OS35 falló en el cumplimiento de las instrucciones recibidas desde el control de la Comandancia del Puerto de Gibraltar a través del sistema VTS".

En tanto la investigación avanza, el dispositivo desplegado para extraer 215 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante que lleva a bordo el granelero, ha comenzado esta tarde.

El bombeo se está realizando desde el casco del OS 35 hacia la barcaza de decantación que ha sido colocada en el costado del buque por parte de una empresa designada por la aseguradora del buque, de bandera de Tuvalu, un país insular de Oceanía integrado dentro de la Polinesia.

Estos delicados trabajos durarán unas cincuenta horas, puesto que las bombas tienen capacidad para extraer quince toneladas por hora.