Gibraltar reclama un año más ante la Cuarta Comisión de la ONU el derecho de autodeterminación

La escena se repite un año más: Gibraltar ha exigido ante la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación. En esta ocasión, ante el positivo por Covid del ministro principal, Fabián Picardo, ha sido el representante del Gobierno de Gibraltar en Estados Unidos, David Guerrero-Liston, el encargado de defender el tradicional discurso ante los miembros de la Comisión a los que ha reclamado que garanticen "que alcancemos el pleno gobierno y la descolonización".

La Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) trata una amplia gama de cuestiones, entre ellas cinco temas relacionados con la descolonización. Cada año, Gibraltar acude a defender su autodeterminación, España defiende su postura de soberanía sobre el Peñón y la ONU insta a España y Reino Unido a alcanzar un acuerdo.

El ritual se ha repetido en este 2021. "Aunque pequeño en número, somos un pueblo orgulloso que lleva habitando nuestro hogar, el famoso Peñón de Gibraltar, en la entrada del mar Mediterráneo, desde hace más de trescientos años", ha recordado Guerrero-Listón. Eso es "más tiempo del que Italia, Alemania o Estados Unidos han existido como estados nacionales". En esos siglos, "el pueblo de Gibraltar, como población independiente y diferenciada de la de la Potencia Administradora, presenta sus propias características", ha argumentado.

Gibraltar permanece en la lista de territorios no autónomos elaborada por el Comité de los 24 y "todos los miembros de las Naciones Unidas tienen un deber sagrado respecto a los pueblos de los territorios que integran esa lista. Es su deber garantizar que alcancemos el pleno autogobierno y la descolonización, a fin de que podamos ocupar el lugar que nos corresponde en la familia de naciones", ha destacado el representante del Peñón. "Queremos ver acciones", ha reclamado, frente a unas décadas "para la Erradicación del Colonialismo que han fracasado en su objetivo principal. Esto se debe, en parte, a la incapacidad colectiva de aprender la lección de que no existe una única solución universal".

El Gobierno de Gibraltar ha añadido en esta ocasión a su argumentario la gestión de la pandemia como muestra de buen hacer: "Gibraltar se enorgullece de haber sido el primer país del mundo en vacunar a toda su población adulta. Lo hicimos con un suministro gratuito de vacunas del Reino Unido. Y también vacunamos a muchos miles de trabajadores fronterizos de diferentes nacionalidades que viven en España y trabajan en Gibraltar. Cuando nuestras empresas cerraron a causa de la pandemia de Covid-19, también ayudamos económicamente a esos mismos trabajadores con pagos periódicos en efectivo. Así es, señora presidenta, como deben comportarse los países vecinos".

Unos días después de que la UE haya dado luz verde al mandato negociador para iniciar las conversaciones sobre el futuro de Gibraltar en el marco de la UE sin pertenecer a ella, Guerrero-Liston ha esgrimido también el Acuerdo de Nochevieja como ejemplo de la voluntad negociadora. "Los Gobiernos de Gibraltar, el Reino Unido y España negociaron el 31 de diciembre un acuerdo político para un nuevo tratado entre el Reino Unido y la UE sobre la relación futura de Gibraltar con la Unión Europea.El Consejo Europeo ha dado ahora luz verde al inicio de las negociaciones. Gibraltar sigue comprometido con un resultado basado en ese Acuerdo de Nochevieja. Sin embargo, si no se puede llegar a un acuerdo con la Unión Europea en esos términos,Gibraltar también se está preparando para la eventualidad de un resultado no negociado. Pero, como he dicho, nuestra opción preferida sigue siendo asegurar un acuerdo", ha asegurado.