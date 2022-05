El protocolo de Irlanda vuelve a amenazar el acuerdo entre la UE y Reino Unido por Gibraltar

La ministra lamentó que el representante comunitario no pueda modificar los términos de la negociación y le avisó de que, "si la UE no muestra la flexibilidad necesaria para ayudar a resolver los problemas", el Gobierno británico, como "responsable", " no tendrá más remedio que actuar ".

Amenaza de rebelión interna

Destacados miembros del Partido Conservador han advertido al primer ministro británico, Boris Johnson, que puede enfrentarse a una rebelión en el Parlamento si decide tramitar una ley para suspender de formar unilateral el Protocolo para Irlanda del Norte que acordó con la Unión Europea (UE). "Hay muchos colegas que no apoyarán esto. No podemos ir por ahí rompiendo los acuerdos internacionales que no nos gustan", afirmó un ex alto cargo conservador al diario The Times, que no revela su identidad. Otro tory pronosticó que incluso si la Cámara de los Comunes (Baja) aprobara una legislación de esa naturaleza, el texto acabaría "triturado" en la de los Lores (Alta), que en los últimos años ha ejercido de contrapeso para frenar algunas de las propuestas más drásticas en el marco del Brexit. Theresa May, la primera ministra que comenzó a negociar con Bruselas la salida británica del bloque comunitario, ha criticado la posibilidad de que Londres incumpla una parte crucial del acuerdo al que llegaron ambos lados del Canal de la Mancha. May alertó sobre "aquello que un movimiento como ese diría sobre el Reino Unido y su voluntad de cumplir los tratados"