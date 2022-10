Albares espera un acuerdo con Reino Unido para crear una "zona de prosperidad" en Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que ve "voluntad de acuerdo" por parte del Reino Unido para crear "una zona de prosperidad compartida" en Gibraltar, tras reunirse en Oxford con su homólogo inglés.

Durante el acto España, la Unión Europea y el Mediterráneo, Albares ha destacado que divisa "un espíritu de alcanzar un acuerdo" y que le "guía" el interés de las más de 270.000 personas que viven en el Campo de Gibraltar.

Ha destacado que el Reino Unido es un socio "de primerísimo orden" por los lazos comerciales que existen y porque en España viven unos 400.000 británicos que participan "activamente" en el país.

No obstante, ha comparado las políticas monetarias de la ya ex primera ministra Liz Truss con el programa fiscal del PP y ha recordado que "fue una decisión en los primeros días de su mandato, con una bajada masiva de impuestos, la que puso en peligro la propia moneda y obligó al Bank of England a intervenir, y ha desencadenado en una crisis política".

Así ha pedido escoger "lo antes posible" un primer ministro y ha deseado que la vida de los ingleses cambie "lo menos posible" a pesar del Brexit, para lo que hace falta "establecer un marco que dé seguridad y que sea predecible".