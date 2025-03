Ivonne Reyes, las causas de por qué está arruinada

La actriz venezolana Ivonne Reyes está plena ruina económica y sufre una grave depresión, ha explicado en una larga entrevista a la revista Lecturas, que lleva el tema a la portada de esta semana.

La que fuera popular presentadora resume que se ha dejado "mucho dinero en malas gestiones" y que se metió "en negocios fallido". Ha ido perdiendo las tres casas que poseía. Los problemas con Hacienda se fueron sumando en sus liquidaciones por esos negocios e inversiones. Se ha acogido a la Ley de Segunda Oportunidad, que permite a personas en bancarrota eliminar deudas si cumplen ciertos requisitos. Realmente no tiene nada, asegura.

La salud tampoco le ha acompañado. Reyes recuerda que en pleno confinamiento contrajo una infección que derivó en septicemia, una infección grave que casi le costó la vida. Y se apagó literalmente. No estaba en condiciones de reincorporarse al trabajo y dejaron de llamarla para apariciones, colaboraciones y proyectos de largo plazo. Desapareció del primer plano.

Yvonne Reyes en la portada de 'Lecturas' de esta semana

A esa situación había llegado con la depresión por su hermano menor, David, que se suicidó en 2016. Un golpe del que no se pudo levantar. Este asunto personal se ha agravado con el litigio con Pepe Navarro para que reconozca a su hijo, lo que contribuido "a su desgaste emocional". Su hijo Alejandro, precisamente, es ahora su gran apoyo. Se dedica al cine y respalda totalmente a su madre. Pepe Navarro no ha querido someterse a pruebas e incide en que el hijo de Yvonne no es de su paternidad.

Ivonne Dayanna Reyes (Valencia, Venezuela, 1967) se mudó en 1985 a Caracas para iniciar su camino hacia el mundo del espectáculo. En 1990 se casó con Micky Mata, hermano y mánager del actor venezolano Carlos Mata, un ídolo internacional entonces. En 1991 durante una visita a España como turista decidió quedarse en el país. Comenzó de azafata en El precio justo y se hizó popular por distintos programas de entretenimiento. Su matrimonio con Mata acabó en 1995 y en 1999 obtuvo la nacionalidad española.

A su faceta como actriz, presentadora le sumó sus habituales apariciones como contertulia, como personaje del corazón recibiendo exclusivas y participante de realities, como sucedió con Gran Hermano VIP en 2017. Desde el año 2000 la paternidad de su hijo Alejandro se convirtió en recurrente tema de portada. En 2012 una sentencia judicial determinó que Navarro era legalmente el padre, a pesar de que él se negó a realizarse una prueba de ADN, lo que permitió que la justicia fallara a favor de Ivonne Reyes por presunción legal. El presentador cordobés continuó cuestionando públicamente esta resolución y presentó informes genéticos que rechazaban su vínculo familiar con Alejandro.

