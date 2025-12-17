Victoria Federica, relacionada con un empresario de la noche

El nuevo amor de Victoria Federica de Marichalar y Borbón centra la atención de la revista Lecturas, donde se presenta como uno de los asuntos de portada. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, a sus 25 años, se ha convertido en un personaje público ligado a la moda, el espectáculo, las redes sociales y la televisión. Aunque desde pequeña su vida ha generado interés público debido a su familia, la joven ha sabido labrarse camino como influencer y poco a poco hemos conocido más detalles de su personalidad y su día a día.

Respecto a su vida sentimental, la nieta del rey emérito ha sido vinculada a diferentes nombres, aunque ella siempre ha preferido dejar esos asuntos en un segundo plano. De hecho, nunca ha confirmado sus posibles romances y ha optado por ser lo más discreta posible. El empresario Borja Moreno ha sido su última relación conocida por los medios. Un noviazgo de casi un año que finalizaba el pasado mes de julio.

Ahora, la revista Lecturas ha publicado en exclusiva que la sobrina del rey Felipe VI podría estar ilusionada de nuevo. Luis Pliego, el director de la publicación, ha hablado de este tema en su intervención semanal en El tiempo justo. “Ilusionada con un empresario de la noche”, ha sido el titular que ha deslizado el periodista antes de entrar en más detalles.

“Lleva dos meses de relación con el propietario de la Sala Riviera de Madrid. Ella va muy a menudo a su casa, pasa allí los días con él. Por el momento, no existen imágenes de la pareja juntos, aunque aseguró que las habrá”, ha señalado.

Luis Pliego ha comentado que desconoce el origen de un romance que hasta el momento ha sido llevado con la máxima discreción. “Los detalles los desconozco, lo que sé es que llevan dos meses juntos”, ha confirmado. Los colaboradores del programa presentado por Joaquín Prat han corroborado dicha información e incluso han revelado que se trata de una persona joven enfocada en su trabajo.

A lo largo de los últimos años, Victoria Federica ha sido relacionada con diferentes nombres conocidos. Una de las relaciones más destacadas fue la que mantuvo con Jorge Bárcenas. También se le ha vinculado con los toreros Gonzalo Caballero y Roca Rey y con Borja Moreno, el empresario con el que mantuvo una discreta relación sentimental hasta el pasado mes de julio.