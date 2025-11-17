Turrón de ruffles de jamón y de ron con cola, sugerencias insólitas para Navidad

Los dulces de cara a la Navidad traen innovaciones cada años que sorprenden al paladar. Desde firmas artesanales se experimenta de forma constante para llevar a la mesa sorpresas para la familia. Pepina Pastel, pastelería valenciana fundada en 2019 por Pepa, Lara y el chef Carlos Puig, elabora de cara a estas fiestas algunos de esos turrones con los sabores más insólitos.

Entre esos turrones se encuentran dos sabores de aperitivos salados y que atrapan con sus contrastes: el turrón de Doritos, con forma además triangular como los snacks de maíz, y el turrón Ruffles de jamón, con la forma de patata frita ondulada.

Turrón de Ruffles de jamón y turrón de Palmeritas

La pastelería valenciana ofrece estos turrones individualmente y en packs, con otras variedades sorprendentes como el turrón de Palmeritas, con forma de este dulce, y el turrón de chocoate y Gublins, otro aperitivo frito, en este caso con sabor a barbacoa. Turrón de Palomitas dulces Popit o los pepiboms de panettone son otras de las propuestas valencianas.

Pepina Pastel también se ha aliado con Ron Barceló para lanzar un turrón edición limitada de Ron cola con Barceló Imperial.

Turrón de ron cola Barceló de Pepina Pastel

Este es un turrón que es una explosión dulce, ácida y chispeante mediante nube de cola, mermelada elaborada con el ron y crujiente de chocolate blanco con lima. Inspirado en la experimentación artesanal y traviesa esta dulce sorpresa se presenta con botella de ron como regalo ideal para fiestas. Disponible en la web de Pepina Pastel.

Panettone Casa Losito

El panettone es la incorporación navideña a la mesas españolas más pujantes. Entre las firmas a tener en cuenta, Casa Losito, marca italiana radicada en España que para esta Navidad aborda una renovación visual que fusiona elegancia moderna y calidez. Sus productos están disponibles en exclusiva en El Corte Inglés.

Panettone de Casa Losito

Casa Losito lanza su línea Il Vero Panettone con cinco variantes: la clásica Tradizionale, con masa madre natural, frutas confitadas y vainilla exótica; Gocce di Cioccolato para los aficionados al cacao; Cioccolato e Pera, fusión muy italiana; Marrón Glacé e Cioccolato, un deleite gourmet con castañas y chocolate amargo; y 3 Chocolati, que combina chocolates blanco, negro y con leche. Están elaborados en Italia mediante procesos artesanales con fermentaciones prolongadas e ingredientes selectos.

Estos dulces encapsulan la herencia familiar de la marca, nacida de una humilde tradición que prioriza la pasión, la calidad y el placer de reunir a seres queridos alrededor de la mesa en estas fechas invernales, consolidando su rol como sinónimo de auténtico sabor italiano en el mercado español.