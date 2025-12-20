Tres recetas diferentes con aguacate de cara a la Navidad
Aquí tienes las recetas de Vieiras en salsa de aguacate, Solomillo de pavo relleno de aguacate y, de postre, Tronco de Navidad de aguacate y chocolate
El cardiólogo Aurelio Rojas explica los beneficios del aguacate: "Consumir uno al día durante seis meses mejoraba el colesterol sin afectar al peso"
Un oasis tropical en Las Lomas, la finca gaditana que produce 500 mil kilos de aguacates al año
La Organización Mundial del Aguacate propone incorporarlo en platos navideños por su versatilidad y contenido en grasas monoinsaturadas, fibra, vitaminas y minerales.
Zac Bard, presidente de la organización, recuerda que los aguacates aportan interesantes nutrientes y es un producto eleaborado con sostenibilidad. Esta es una de las recetas navideñas que propone:
-Vieiras en salsa de aguacate.
Ingredientes para cuatro raciones: 600 gramos de vieiras limpias, 2 aguacates, 3 limas, 4 rábanos, 12 tomates cherry, media cebolla roja, un chile, AOVE, sal. Cilantro o cebollino picado para decorar
Elaboración: Triturar el aguacate con zumo de lima, aceite y sal hasta obtener una salsa cremosa. Cortar en rodajas finas rábanos, tomates cherry, cebolla roja y jalapeño. Saltear las vieira. Emplatarla con la salsa de aguacate y los vegateles cortados finos.
-Solomillo de pavo relleno de aguacate
Ingredientes para cuatro personas: 4 aguacates, zumo de 2 limones, 4 solomillos de pavo, aceite de oliva virgen extra, 4 cebolletas, trozo de jengibre fresco (al gusto), 2 mangos, 60 gramos de azúcar, 140 ml nata líquida, 2 cucharadita curry molido, sal y pimienta negra.
Elaboración: Abrir en mariposa los solomillos, salpimentar y cubrir con la pulpa de los aguacates machacada con zumo de limón (dejando 1 cm en los bordes). Enrollar, envolver en film y atar los extremos. Cocer al vapor a fuego bajo hasta que estén hechos.
Para la salsa: pochar las cebolletas picadas y jengibre rallado en aceite; añadir mango troceado, curry y azúcar; cubrir con agua y cocer a fuego suave hasta obtener compota; triturar, añadir nata, ajustar sal y cocer 5 minutos más. Servir el solomillo en rodajas con la salsa de mango y curry.
Tronco de Navidad de aguacate y chocolate
Para entre 4 y 6 personas. Ingredientes: Para el bizcocho: 6 huevos, 150 g harina de trigo, 150 g azúcar, pizca de sal, ¾ de cucharadita de extracto de vainilla.
Para la crema de relleno: 3 aguacates, 45 g cacao puro en polvo, 150 g azúcar glas, 150 g chocolate negro 85%, 70 ml nata líquida.
Para la cobertura: 375 g chocolate negro 85%, 375 ml nata líquida para montar (35% M.G.).
Elaboración:
Relleno: Fundir 150 g de chocolate; triturar con pulpa de aguacates, cacao, azúcar glas y nata hasta obtener crema homogénea. Enfriar varias horas.
Cobertura: Calentar la nata y verter sobre 375 g de chocolate troceado; remover hasta emulsionar. Enfriar varias horas.
Bizcocho: Batir huevos con azúcar y vainilla hasta blanquear y doblar volumen; incorporar harina tamizada y sal con movimientos envolventes. Extender en bandeja con papel vegetal y hornear 8-10 min a 180 °C (calor arriba/abajo). Cortar bordes, espolvorear harina, enrollar en papel y dejar enfriar ligeramente. Montaje: Desenrollar, rellenar con crema de aguacate y chocolate, volver a enrollar. Cubrir con la ganache, dibujar rayas con tenedor o brocheta para imitar corteza.
Refrigerar hasta servir; decorar al gusto con azúcar glas.
También te puede interesar