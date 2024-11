El sorprendente paso adelante que ha dado Lara Álvarez con Perico Durán

Lara Álvarez y Pedro Durán han salido del armario. Los rumores que se venían produciendo desde la portada de la revista Diez Minutos han terminado por confirmarse de una manera sorprendente. La presentadora y el piloto de avión han paseado su amor por las calles de París, dejando un vídeo para el recuerdo. Ha sido la propia Lara Álvarez la que ha dado un paso adelante para confirmar su noviazgo de altos vuelos.

La expresentadora de Mediaset ha celebrado uno de sus cumpleaños más especiales junto a la compañía del comandante de Airbus320. En el vídeo que ha compartido Lara en su perfil de Instagram, ambos aparecen en actitud cómplice y cariñosa por la ciudad del amor. Unas imágenes muy tiernas, en la que podemos ver varios besos, que demuestran que la pareja está muy ilusionada en estos primeros pasos de su romance.

Y es que es la primera vez que la nueva presentadora de TVE desnuda sus sentimientos en las redes sociales. La periodista gijonesa ha tenido muchas relaciones que siempre ha mantenido en la más absoluta discreción. Por lo tanto, a todos nos ha sorprendido la difusión de las imágenes que confirman su relación con Perico Durán, como se le conoce en el mundo de las redes sociales a su nuevo novio.

Una vez encontrada la estabilidad emocional, queda por ver si Lara se anima a ser madre. La comunicadora, de 38 años, nunca ha descartado su deseo de convertirse en madre. “Yo no descarto ser madre, me encantaría, simplemente yo no renuncio a uno de los referentes más importantes en mi vida, que es mi padre”, dijo a Bertín Osborne cuando visitó su programa. Lara quiere que su hijo tenga ese referente, que podría ser el piloto de avión si su relación tiene continuidad en el tiempo.

¿Quién es Pedro Durán? Se trata de un piloto de avión, de 46 años, que trabaja como comandante de Airbus320. Es padre de un hijo, con el que comparte su afición por el Real Madrid, y se ha convertido en un influencer de la aviación. Pedro, que cuenta con 275.000 seguidores en Instagram, suele publicar en su perfil social consejos para superar el miedo a volar, además de otros asuntos relacionados con su faceta profesional. Como no podía ser de otra manera, el piloto es un apasionado de los viajes.