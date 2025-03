La segunda oportunidad de Anita y Montoya no cuenta con el beneplácito de sus familias

La entrada de Montoya, Anita y Manuel en Supervivientes ha significado un soplo de aire fresco para Mediaset, que pretende explotar el éxito de La isla de las tentaciones en la nueva edición del reality de supervivencia extrema. El primero en llegar a Honduras fue Montoya, que no esperaba reencontrarse allí con su expareja y el que fuera su tentador en la octava edición de La isla de las tentaciones.

En un primer momento, se produjo en tenso enfrentamiento entre todos ellos, ya que había que ajustar muchas cuentas pendientes. No obstante, con el paso de los días la tensión se ha aliviado hasta el punto de que Manuel les ha animado a que retomen su relación. Lo cierto es que Anita le reconoció a Carlos Sobera que seguía enamorada de Montoya y que estaba arrepentida de todo el daño que le había hecho tras su paso por La isla de las tentaciones.

Anita ha dejado claro sus sentimientos hacia Montoya, y aunque este de momento no quiere retomar su relación sí que están cada vez más cerca y no se puede descartar absolutamente nada. Sin embargo, los amigos y familiares de los protagonistas de esta historia estarían completamente en desacuerdo con una segunda oportunidad.

Así lo ha desvelado Kike Calleja en el Club Social de Vamos a ver. “El entorno de ambos concursantes está radicalmente en contra de que estos vuelvan a ser una pareja”, ha asegurado en el citado programa de Telecinco.

No obstante, Anita y Montoya están ajenos a la realidad que se vive en Sevilla y Barcelona, sus lugares de residencia. La closer de ventas parece dispuesta a reconquistar a Montoya y el entorno de Supervivientes puede facilitarle esa misión. De momento, le ha regalado un collar en forma de cruz. “Yo tenía mi Rosario, que siempre me ha acompañado, y quería traérmelo, pero aquí, con la supervivencia… Me ha hecho eso y me alegro”, reconocía el joven a Sandra Barneda.