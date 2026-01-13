Sara Carbonero y la última hora de su estado de salud: se retrasa su salida del hospital

Sara Carbonero continúa ingresada en la planta del hospital de Lanzarote tras ser intervenida de urgencia por una indisposición repentina y un fuerte dolor abdominal a principios de año. La periodista, que ha permanecido unos días ingresada en la UCI, pasaba a planta el pasado jueves a la espera de recibir el alta médica y emprender el viaje de regreso a Madrid para seguir con su proceso de recuperación.

De momento, ese hecho se ha retrasado, aunque desde su entorno han asegurado que la recuperación va lenta pero por buen camino. Tras su salida de la UCI se esperaba que la periodista recibiera el alta médica a principios de esta semana, pero los facultativos han decidido que lo mejor para la comunicadora es que siga unos días más ingresada en el hospital.

La periodista Gema López ha aportado más detalles sobre la situación médica de Carbonero en el programa Espejo Público. “Es verdad que cuando ella llega al hospital lo hace muy débil. Hay que recordar, además, que se tiene que someter a una operación quirúrgica delicada, que pasa por la UCI y es normal que los días se alarguen”, ha explicado.

Gema López ha señalado que los médicos están esperando a tener las máximas garantías para que la periodista pueda emprender el viaje de regreso a Madrid sin correr ningún tipo de riesgo. “Hasta que los médicos no vean que está completamente restablecida, pues no verán óptimo darle el alta y que ella tenga que coger un avión y venirse a Madrid”, ha aclarado.

Por su parte, Miquel Valls ha asegurado que la periodista está haciendo uso de su móvil para contestar a los mensajes y las muestras de apoyo que ha recibido tras conocerse la noticia. “Ya está contestando a los mensajes que recibe de su entorno y de sus amigos. Los médicos más optimistas pensaban que el lunes le podrían dar el alta, pero, de momento, se va a retrasar”, ha confirmado.