Sandra Golpe: un ruido en el portal le salvó de una terrible agresión sexual

Sandra Golpe encabeza la cuarta temporada del pódcast Operación salida de Ponle Freno. La presentadora de Antena 3 Noticias, líder en su franja horaria durante 89 meses consecutivos, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para hablar de su nuevo proyecto profesional en Atresmedia y contar uno de los episodios más duros de su vida: sufrió una agresión sexual cuando regresaba a su casa después de una jornada de trabajo.

La periodista gaditana ha relatado su desgarrador testimonio, una terrible experiencia que aún le persigue. En un principio no quiso contarlo, pero luego se dio cuenta de que lo mejor era verbalizarlo. “Yo cuento que, no lo conté porque no quería que se supiera, pero fui a un foro de mujeres y, en ese entorno, sin pensar que podía tener ningún tipo de eco, conté esta experiencia. Me pasó que tenía turno de noche en la redacción, llegué a casa cogiendo el último metro y en la puerta del portal, no me di cuenta de que no se cerró la puerta, y se metió un hombre”, ha manifestado ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega.

Sandra ha continuado con el relato de uno de los peores momentos de su vida. “Era un señor mayor, yo no conocía a todos los vecinos, podría ser mi abuelo, tenía un cuchillo, me tiró al suelo, él me había atado y con el cuchillo me desató, porque se escuchó un ruido, ese ruido me salvó, y me pude subir a mi piso y me llevaron al médico enseguida. No me da vergüenza. Yo iba leyendo un artículo de prensa y no cerré bien el portal, me pasó a mí como le podía haber pasado a cualquiera. Esta situación es una cosa que llevas a cuestas”, ha reconocido.

La presentadora se presentó al día siguiente a trabajar y se encontró con una falta de empatía por parte de una compañera. Tuvo que tirar de la ayuda de sus padres y amigos para superar poco a poco el trauma que le dejó la agresión sexual. “Al día siguiente fui a trabajar, podría haberme cogido una baja por depresión, pero llegué con el papelito de la denuncia, porque tenía que hacer una sustitución. Con este papelito fui a pedirle a una compañera que me cambiara el turno, esa persona no quiso, porque decía que ya tenía los horarios hechos. Yo tuve que seguir saliendo a la una de la madrugada y mis padres y amigos me acompañaban a trabajar porque tenía trauma. Creo que ahora no pasaría, porque estamos más sensibilizados”, ha subrayado.