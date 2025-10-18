Sábado de boda con Alberto Herrera y Blanca Llandres en Sanlúcar de Barrameda

La voz matinal de Herrera en COPE y que está tomando el relevo a su padre, Carlos Herrera en la conducción del programa, Alberto Herrera, sella hoy sábado su matrimonio con la psicóloga sevillana Blanca Llandres Parejo. El hijo de Carlos Herrera y de la periodista Mariló Montero, que en estos momentos es protagonista de MasterChef Celebrity, se casa en Sanlúcar de Barrameda, localidad a la que la familia ha estado muy unida y dará el sí ante la Patrona sanluqueña, María Santísima de la Caridad, ante el altar mayor de su basílica.

Carlos Herrera y su esposa, Pepa Gea

La boda se anunció a principios del verano tras más de un año de noviazgo, con imágenes que la pareja fue compartiendo las redes. Un romance que nació a finales de 2023. En junio, durante un viaje a Italia, fue cuando Alberto le pidió matrimonio. Blanca está embarazada de cinco meses y el pequeño se llamará Marco ("el mayor regalo de nuestra vida", anunciaron los padres en redes). Los abuelos están emocionados con la llegada del que sería el primer nieto para Carlos y Mariló, padres también de la modelo Rocío Crusset, una de las presencias más esperadas de este mediodía de sábado ante el templo sanluqueño. La madrina será la popular presentadora y su ex marido estará acompañado de su actual esposa, la también radiofónica (en Onda Cero) Pepa Gea. El padrino será el padre de la novia, Carlos Llandres. La madre de ella es Blanca Parejo.

Mariló Montero. / Juan Carlos Muñoz

Los preparativos de esta boda ha sido a cargo de la firma sevillana La Madrina Weddings bajo la dirección de Alejandra Lacida. El almuerzo y fiesta para unos 200 invitados se celebra en Finca Marbella, un chalet de estilo andaluz en la playa de La Jara, lugar donde han veraneado durante años los Herrera. Rehabilitado en 2012, es propiedad de la periodista Teresa de la Cierva.

Blanca Llandres, sobrina de José Manuel Soto, lucirá un modelo del diseñador sevillano Nicolás Montenegro, adoptado a su su silueta de pre-mamá, vestido en el que también ha colaborado con sus ideas la cuñada, Crusset.

Entre los invitados estarán amigos de la profesión periodística del contrayente y de sus padres. Buena parte del equipo de Herrera en COPE se desplaza a Sanlúcar y en este viernes le deseaban lo mejor al compañero de vivencias diarias y que en la semana entrante tiene previsto reincorporarse al micrófono. Por parte de Mariló no se descartan compañeros de sus recientes labores televisivas, tanto del matinal de Antena 3 Espejo público, con Susanna Griso (que estuvo invitada en la reciente boda de Cayetano Martínez de Irujo) como del mecionado MasterChef.