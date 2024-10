Rafa Mora: de ‘Sálvame’ a sacar la nota más alta de una oposición

Rafa Mora ha cambiado de vida radicalmente. El personaje televisivo que surgió de Mujeres, hombres y viceversa y continuó con su trayectoria en el medio en Sálvame ha quedado atrás de manera definitiva. El valenciano, que ya llevaba unos años alejado del foco mediático, ha aprobado las oposiciones a Policía Local del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y se convertirá en funcionario de pleno derecho en las próximas semanas.

El consistorio madrileño ha hecho públicas las actas con las calificaciones de todos los candidatos. De esta manera, Rafa Mora será uno de los 15 nuevos agentes que patrullarán por las calles del municipio. El que fuera colaborador de Sálvame ha permanecido en la sombra desde su marcha de Mediaset. Durante los últimos años ha centrado todos los esfuerzos en prepararse para la oposición, logrando su objetivo de manera exitosa.

Y es que Rafa Mora, tal y como se recoge en las actas, ha obtenido la nota más alta de entre todos los candidatos del proceso, con un 8,04. No obstante, faltaría por baremar los méritos, por lo que hay que esperar unos días para contar con la nota definitiva. El valenciano, que ya quiso sacarse una plaza de Policía Local en el municipio de Alcobendas, ha querido seguir los pasos de su novia Macarena, que ya ejerce como miembro del mencionado cuerpo policial.

En el pódcast Tengo un plan junto a Sergio Beguería y Juan Domínguez, Rafa Mora hizo un balance de su trayectoria en Sálvame, en el que ya daba pistas de que se estaba preparando para nuevos retos profesionales. “Claro que me he planteado varias veces si esa vida merece la pena, pero luego ves cómo los tuyos viven mejor de cómo vivían antes, ves que te permites tener una buena calidad de vida, que con 40 años ahora puedo disfrutar de familia y amigos, a día de hoy estoy disfrutando del éxito… ¿Merece la pena? A veces me lo he planteado, no ves a tu familia, estás cansado por tantas horas, la noche, ves que tienes muchos colegas de paso, necesitas cerca a los tuyos… Pero también sabes que eso no es eterno, algún día terminará y hay que aprovechar”, dijo el pasado mes de junio.

Ahora el que fuera uno de los personajes televisivos más polémicos de Mediaset afronta una nueva etapa de su vida, en la que compartirá profesión con su actual pareja, Macarena, con la que presume en las redes sociales de una condición física envidiable.