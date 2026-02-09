¿En qué punto se encuentra la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro?

Es la pareja de la que todo el mundo habla en la crónica rosa. Cayetano Rivera y Tamara Gorro llevarían tres meses de discreta relación sentimental, según han apuntado diversos medios de comunicación este pasado fin de semana. Una bomba informativa en toda regla. El torero y la colaboradora de Y ahora Sonsoles, aunque proceden de dos mundos muy diferentes, podrán encajar perfectamente en el principio de que los polos opuestos se atraen.

Después de un 2025 con varios sobresaltos, Cayetano Rivera comienza el 2026 con una ilusión con la que podría sentar las bases de una relación estable, aunque ya hay varias voces que opinan todo lo contrario. Por su parte, Tamara Gorro viene de una relación de idas y venidas con su exmarido, Ezequiel Garay, el padre de sus dos hijos, con el que se le ha visto en muchas ocasiones pese a estar separados.

Al parecer, ambos querían mantener la relación en secreto y alejada de los focos, pero ha salido a la palestra a raíz de una filtración. Tampoco ha ayudado mucho el hecho de que hayan compartido un viaje a Dubái en compañía de unos amigos. Incluso hay testigos que aseguran que han mostrado una actitud cómplice en el aeropuerto.

En el programa Fiesta se han puesto manos a la obra para recabar datos sobre la nueva pareja sorpresa. De momento, ninguno de los protagonistas atiende las llamadas y mensajes de la prensa, pero desde el entorno de ambos ya se conocen algunos detalles de su affaire.

Omar Suárez, amigo de Tamara Gorro, ha reconocido que la influencer se veía con alguien desde hace semanas, aunque no se esperaba que fuera Cayetano Rivera. Según Omar, la tertuliana "está ilusionada y quiere dejarse llevar". Omar ha desvelado que solo dos personas tenían constancia de los encuentros entre Tamara y Cayetano, dos personas de la máxima confianza de la televisiva.

El colaborador de Fiesta asegura que Tamara Gorro lleva quedando con Cayetano desde antes de Navidad, un hecho que sorprende porque el diestro fue relacionado con la periodista Gema Camacho a mediados del pasado mes de noviembre. “No me dijo que eran pareja, solo que se estaban conociendo”, ha contado.

Por otra parte, Makoke ha contactado con el entorno de Cayetano y las noticias que le llegan son muy diferentes. La colaboradora aclara que el exmarido de Eva González no está tan ilusionado como Tamara con la relación. “No doy un duro por esta relación. Él ha dejado los ruedos y está viviendo la vida”, le ha comentado una persona cercana al torero a Makoke.