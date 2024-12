La proposición de Álvaro Muñoz Escassi a Sheila Casas tras bailar juntos

El especial de Nochebuena de TardeAR ha confirmado que entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas existe algo más que una bonita amistad. Los colaboradores del magacín vespertino han derrochado complicidad y pasión en la interpretación de Corazón partío, la famosa canción de Alejandro Sanz, que le viene como anillo al dedo al jinete tras un año en el que ha protagonizado un triángulo amoroso muy sonado.

Las voces de Álvaro y Sheila, un tanto desafinadas, han pasado a un segundo plano durante el playback de la canción. La coreografía ha tomado el protagonismo estando repleta de detalles que corroboran la sintonía especial que existe entre ambos. Caricias, vueltas, giros y muestras de cariño han formado parte de una actuación explosiva que ha culminado con una acrobacia y un beso en el cuello, que para muchos compañeros ha sido interpretado como una cobra.

La pareja, que tuvo un pequeño contratiempo con las lentejuelas del vestido de Sheila, ha escuchado con atención el veredicto del jurado. “Juegan con ventaja, aquí hay mucho contacto, mucha química”, han comentado Ana Rosa Quintana y Alaska. “Son guapos, bailan bien… algo tenía que no estar en el camino en estas dos personas y quizá sea cantar”, han añadido.

Lolita también ha dedicado unas palabras a la actuación de los colaboradores de TardeAR. “Tú, que siempre me has gustado y te he visto un morbo especial, se me ha quitado el morbo, no te he visto sexy, un baile que me has hecho con las piernas así abiertas…”, ha valorado sobre la interpretación del jinete. Mejores palabras ha dejado para la otra protagonista del dúo, Sheila. “Te digo, habla con tus hermanos y dedícate a ser actriz. ¡Qué te metan en una película, pero sin cantar!”, ha dicho.

Los coqueteos y la complicidad de la pareja venían haciendo acto de presencia desde los ensayos. “Han estado más pegados que un chicle de merengue en los ensayos”, ha confirmado Ana Rosa. Álvaro y Sheila no han facilitado el trabajo de la coreógrafa según han desvelado en el programa. “Venga dejad de toquetearos”.

Tras la actuación, el jinete ha realizado una proposición que ha despejado las pocas dudas que podrían existir sobre su relación sentimental. El colaborador se ha arrodillado para hacerle una petición especial a Sheila. “¿Quieres ser mi novia?”, le ha preguntado. “Bueno, ¡sí!”, ha sido la respuesta de la abogada. Eso sí, ambos han estado muy comedidos y tan solo se han dado un beso en la mejilla y un susurro al oído ante la atenta mirada de todos sus compañeros.