La profesión que desea Jessica Bueno para su hijo Fran Rivera

Desde su participación en Gran Hermano VIP hemos visto a una nueva Jessica Bueno. La modelo ha mostrado una versión más abierta con los medios de comunicación y también ha aprovechado su tirón para explotar su imagen en las redes sociales.

La sevillana ha ofrecido algunas pistas sobre el futuro profesional de Fran Rivera Bueno, su primogénito fruto de la relación que mantuvo con Kiko Rivera. Fran, que pronto cumplirá 12 años, parece que comienza a tener claro que quiere hacer cuando sea mayor.

El hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera difícilmente seguirá los pasos de su abuelo Paquirri, ni de sus tíos Fran y Cayetano, todos ellos ligados a la tauromaquia. Entre sus preferencias tampoco se encuentra la música, la profesión a la que se dedica su abuela Isabel Pantoja, su padre Kiko Rivera y el actual novio de su madre, Luitingo.

Por lo tanto, Fran no se dedicaría a las profesiones que más arraigo tienen en su entorno familiar. Al parecer, el joven está obsesionado con el fútbol, un deporte que vivió de cerca durante muchos años cuando su madre mantuvo una relación sentimental con el exfutbolista, Jota Peleteiro, que además es el padre de sus hermanos Jota y Alejandro.

Hace unos días le preguntaban a Jessica si su hijo se dedicaría al mundo del toro. La modelo respondía de la siguiente manera: "No. No, no, no. Le gusta mucho el fútbol, pero te digo que más que jugar, que también lo juega, porque está en la edad de jugar al fútbol a todas horas, le encanta el fútbol, verlo”, aclaraba ante los medios de comunicación.

Fran aún no se ha decantado de manera especial por ningún equipo. Su padre, Kiko Rivera, es sevillista confeso, mientras que la actual pareja de su madre, Luitingo, es seguidor bético. “Le gustan todos los equipos y disfruta viendo muchos partidos y comentándolos”, ha declarado la modelo.

Jessica considera que convertirse en futbolista profesional es una meta muy lejana, pero abre la puerta a la posibilidad de hacerse un hueco en los medios de comunicación. “Le digo ‘tú tienes que estudiar periodismo deportivo’”.