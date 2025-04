El príncipe Guillermo pasa del éxtasis a la decepción en París

El príncipe Guillermo no quiso perderse el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League que enfrentaba al PSG contra el Aston Villa, el equipo de sus amores. El heredero al trono de Reino Unido, que ha estado acompañado por su hijo George, ha vivido el partido como un seguidor más. Aunque el encuentro comenzó bien, no terminó como él deseaba y su equipo no pudo obtener un buen resultado.

Guillermo, reconocido aficionado del club de Birmingham, estuvo en los vestuarios saludando uno a uno a los jugadores del conjunto inglés entrenado por el español Unai Emery. Las cámaras han seguido en todo momento las reacciones del hijo del rey Carlos III de Inglaterra.

El príncipe Guillermo analiza los aspectos más destacados del partido en la televisión inglesa. / TNT

El esposo de Kate Middleton ha desatado toda su pasión por el equipo de su vida cuando Morgan Rogers anotaba el 0-1 y se adelantaba en el marcador ante el todopoderoso PSG. Su ferviente reacción en el palco no ha pasado desapercibida para las cámaras, que han vigilado cada gesto del príncipe.

De hecho, en el descanso del partido, realizó unas declaraciones en la televisión. “Estoy vistiendo mi ropa de la suerte, espero que ayude al equipo. Estoy nervioso, es un gran juego. Han pasado 43 años. Pero tengo confianza en el equipo”, declaraba. Finalmente, el resultado fue adverso con victoria por 3 goles a 1 del conjunto francés, pero aún le queda el cartucho del partido de vuelta en Villa Park.