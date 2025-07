La “pillada” en las vacaciones de Verónica Dulanto que ha paralizado ‘TardeAR’

El programa TardeAR continúa con sus emisiones en verano, aunque con algunos cambios. Es época de vacaciones y al frente del magacín de Telecinco solo está Frank Blanco, ya que Verónica Dulanto, la otra presentadora, se encuentra de descanso hasta el mes de agosto. La periodista se ha convertido en la gran protagonista del programa pese a su ausencia debido a una pillada con su marido durante las vacaciones.

Dulanto aparece en la portada de la revista Semana. El citado medio ha publicado las imágenes de la presentadora junto a su marido. La portada ha sido comentada por Verónica y sus compañeros de programa. La periodista, que siempre ha mantenido lejos de los focos su vida personal, ha recalcado que es la primera vez que le pillan.

“Me ha avisado Miguel Ángel Nicolás y yo solo le he preguntado que me dijera cómo eran las fotos porque tú sabes que una pillada en la playa puede ser terrorífica y para una vez que me pillan. Yo llevo esquivando todos estos años las fotitos, pero este año no me libro”, ha comentado Dulanto.

Tras su exposición, Frank Blanco ha tomado la palabra para lanzarle una indirecta. “Que Verónica diga eso tiene que tranquilizar a la revista Semana, porque la gente tenéis que saberlo. No sabéis lo pesada en mayúsculas que es Verónica con las fotos que te haces en plató con ella. Puedes hacerte 30 fotos con ella y no le gusta ninguna”, ha deslizado el presentador de TardeAR.

Leticia Requejo ha bromeado con un posible pacto entre la presentadora y la revista, una circunstancia que ha sido negada de manera rotunda por Dulanto. “Tú te crees que yo voy a estar en un pactado, que no sé ni quién ha hecho las fotos. Tengo mis sospechas, creo. Porque ya el año pasado estuve a punto de ser pillada y me libré, pero tengo mis sospechas. ¿Tú te crees que yo voy a venir aquí a Ibiza ahora a negociar? Si me pillan, me han pillado”, ha concluido.