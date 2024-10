Las penurias de Hiba Abouk: tuvo que robar en un supermercado para comer

MasterChef Celebrity es un programa en el que las emociones se van abriendo paso entre fogones y platos de comida. Hiba Abouk, una de las grandes protagonistas del verano por su affaire con Álvaro Muñoz Escassi, ha hablado con total sinceridad de un episodio triste de su vida. Cabe recordar que en otra ocasión se abrió en canal acerca de su situación sentimental y del amor que siente por sus hijos.

El formato culinario de TVE ha decidido, dentro de la dinámica del programa, que los aspirantes tenían que robar alimentos de sus compañeros. Aprovechando la coyuntura de la prueba, Hiba Abouk se ha sincerado como nunca para desvelar un robo que tuvo que cometer en un momento de su vida por pura necesidad. Una confesión que ha dejado a sus compañeros sin palabras.

“No he robado nunca. La única fue por necesidad, no tenía para comer”, ha rectificado tras recordar el momento. “Entré a un supermercado, me comí un sándwich y dije si me pillan comiéndomelo pues lo tendré que pagar y si no me pillan saldré con el sándwich dentro y como si no hubiera pasado”, ha explicado.

La actriz de Eva y Nicole ha comentado que salió indemne de aquel hurto que tuvo que cometer por necesidad, ya que en aquella etapa no contaba con los recursos económicos de hoy en día.

Hiba Abouk está demostrando en MasterChef Celebrity que tiene buena mano para la cocina. La intérprete se ha posicionado como una de las favoritas de cara a la victoria final, una condición que tendrá que refrendar durante las próximas semanas.