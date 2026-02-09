El nuevo amor de Cayetano Rivera ¿Qué une a Tamara Gorro con el diestro?

El vestido de la firma Buganco con el que ha acudió Tamara Gorro al plató de 'Y ahora Sonsoles' meses atrás

El mundo del corazón ya tiene la primera pareja de 2026: Cayetano Rivera y Tamara Gorro. El ex marido de Eva González, de 49 años, parece haber encontrado de nuevo la ilusión en esta influencer y colaboradora de programas, como Y ahora Sonsoles, que es su principal escaparate. Cayetano viene de retirarse de los ruedos y haber protagonizado dos altercados sonoros, por una parte el enfrentamiento en una hamburguesería madirleña que le llevó a la comisaría durante una madrugada y por otro el accidente con una furgoneta a la entrada de la urbanización de Montequinto, donde reside habitualemente, tras meterse en plena rotonda.

La influencer Tamara Gorro, que tiene 39 años, llevaría tres meses de discreto y sólido romance.

Para Cayetano este nuevo capítulo sentimental llega tras un 2025 salpicado por dichos incidentes y por una etapa vital y profesional de transición, volcado también en su hijo Cayetano, que vive con su ex esposa. Anteriormente estuvo casado con Blanca Romero a quien reconoció como hija propia a Lucía, la también modelo Lucía Rivera Romero.

El diestro Cayetano Rivera

La segoviana Tamara Gorro vive un buen momento mediático en Antena 3 tras haber sido descubierta en Mediaset, en Cuatro, hace doce años como participante habitual de Mujeres y hombres y viceversa. También ha superado un reciente divorcio, con el exfutbolista Ezequiel Garay tras un decenio de amor y dos hijos en común. Gorro, que tiene dos libros publicados sobre su personalidad, ha sido siempre un libro abierto y ha compartido con sus seguidores sus problemas de índole de salud mental y sus trastornos alimentarios con su "lucha por la felicidad"

Con 10 años de diferencia y estilos de vida que parecen diferir, han encontrado complicidad en un momento en el que desean madurez y tranquiidad. Ambos vienen de rupturas de portada, lo que les ha dado una piel más dura frente a la opinión ajena. Ella aporta a la nueva pareja la energía y la visibilidad; y él la calma y el poso de un hombre que ya no tiene nada que demostrar.

Este romance, que habría comenzado entre encuentros discretos fuera de Madrid y el amor ha llamado de forma inesperada para ambos.