Así es la nueva vida de Carlos Lozano rodeado de naturaleza y lejos de los platós de televisión

Carlos Lozano fue uno de los rostros más populares de la televisión a comienzos de siglo. En la televisión presentó formatos de la talla de Operación Triunfo, La ruleta de la fortuna o Granjero busca esposa, entre otros. También ha participado en realities de Mediaset como Gran Hermano VIP y Supervivientes. Anteriormente, ejerció como modelo aunque sus grandes éxitos han venido de la mano de la pequeña pantalla.

Actualmente, el presentador vive alejado de los focos y perfectamente adaptado al medio rural. Un cambio de vida que le ha llevado de los platós de televisión a vivir rodeado de naturaleza. Lozano no descarta volver a la televisión, pero de momento es feliz con su nueva vida. “Tengo mi casita en mi pueblo, mis animales, mi granjilla, mis perros y vivo en la naturaleza absoluta. Me cuido mucho y por el trabajo volveré porque al final llevo toda la vida en esto”, dijo en una entrevista en El show de Bertín.

Carlos Lozano durante su paso por 'Supervivientes', donde coincidió con Isabel Pantoja. / MEDIASET

Lozano sigue una rutina muy diferente a la de la ciudad. A primera hora de la mañana se levanta para alimentar al ganado, una acción que vuelve a repetir por la tarde. Su regreso a casa se produce sobre las 20:00 horas. En ese momento echa un ojo a las noticias y a la actualidad para acostarse sobre las 22:00 horas. Una vida ordenada y con unos horarios bien marcados.

“Vivo en la sierra, con mis ovejitas, con mis gallinitas que son mis animales de compañía. Me he hecho una casita en el campo y muy bien, estoy muy contento. Me he convertido en ganadero porque me gustan mucho los animales”, contaba recientemente a Bertín Osborne.

Carlos Lozano mantuvo una relación sentimental con Mónica Hoyos, la madre de su hija Luna. / EP

El presentador vive a las afueras de Madrid, pero mantiene un contacto estrecho con la capital para estar cerca de su hija Luna, fruto de su relación con Mónica Hoyos. Tras la ruptura con la madre de su hija, mantuvo una relación sentimental con Miriam Saavedra que finalizó en 2019. Desde entonces, y ya han pasado seis años, su nombre no se ha relacionado con el de ninguna mujer. El comunicador asegura que está feliz soltero y que no está buscando el amor. “Estoy muy feliz, soltero, feliz. Ya pasé mis problemas y ahora estoy limpio. Y estoy muy bien, no tengo novia desde hace mucho tiempo”, aclaraba.

Su última relación fue con Miriam Saavedra, un romance televisivo que tocaba a su fin en 2019. / MEDIASET

No obstante, no cierra la puerta a volver a enamorarse, pero tiene que surgir de manera natural. “El amor no se busca, el amor llega o no llega. Y si no llega, pues que le den al amor. Eso de buscar el amor, nada. Yo no, yo estoy muy bien. Tengo amigos maravillosos, tengo gente conmigo siempre y estoy muy feliz. Mi hija y todo, mi familia”, zanjaba.