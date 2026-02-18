Muere asesinado Kurt Van Dyke, mito del surf, a los 66 años

El mundo del surf se viste de luto tras el trágico fallecimiento de Kurt Van Dyke, una figura legendaria que unió la mística de Santa Cruz (California) con el poder de las olas de Costa Rica. El veterano surfista, de 66 años, fue brutalmente asesinado este fin de semana en su residencia de Puerto Viejo de Talamanca, en la provincia de Limón, un suceso que ha conmocionado a la comunidad internacional.

Según los datos facilitados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el asalto se produjo cuando dos individuos armados irrumpieron en la vivienda de Van Dyke mientras su pareja se encontraba en el baño. La mujer fue inmovilizada por los atacantes, quienes sustrajeron objetos de valor y el vehículo de la pareja antes de emprender la huida. El cuerpo de Van Dyke fue hallado con múltiples heridas de arma blanca y signos de asfixia, un ensañamiento que ha generado una profunda indignación en el Caribe costarricense. Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones y mantienen el caso bajo investigación.

Sobrino del mítico Fred Van Dyke, pionero de las olas grandes en Hawái, Kurt no llegó a Costa Rica como un turista más. En los años ochenta, se convirtió en uno de los primeros en descifrar el arrecife de Salsa Brava, la ola más peligrosa y técnica del país. Su dominio absoluto de este "pico" le valió el sobrenombre de "The King", título que ostentó durante décadas gracias a una lectura del mar prodigiosa.

El impacto de su figura ha sido recordado por expertos como Mikey Ciaramella, editor de la prestigiosa revista Stab, quien destacó la asombrosa destreza de Van Dyke para surfear tubos pesados y masivos sobre arrecifes poco profundos incluso a sus 66 años. Su legado también quedó inmortalizado en la literatura de viajes con el libro In Search of Captain Zero, de Allan Weisbecker, donde se le retrata como el guardián esencial de Puerto Viejo y anfitrión de generaciones de surfistas en su emblemático hotel.

La pérdida de Kurt Van Dyke supone el fin de una era para el surf de aventura. No solo fue un pionero técnico, sino un pilar que ayudó a poner al Caribe costarricense en el mapa mundial del surf. Su muerte deja un vacío irreparable en una comunidad que hoy reclama justicia para el hombre que, durante casi cuarenta años, fue el alma y el protector del arrecife de Talamanca.