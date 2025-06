El mejor restaurante del mundo y los 9 locales españoles en ese Top 100

El restaurante Maido, de LIma, el mejor del mundo en la lista 50 Best

El restaurante nikkei Maido, en la capital peruana, Lima, del chef Mitsuharu Micha Tsumura, se ha alzado este jueves como el mejor restaurante del mundo. En segundo lugar ha quedado el español Asador Etxebarri, de Bittor Arguinzoniz, que se perfilaba ganador, en esta lista The World’s 50 Best Restaurants. En el Top 100 entran nueve restaurantes españoles, con la inclusión andaluza de Ángel León con el Aponente, en El Puerto de Santa María. La gala de 50 Best, con implicación de una firma andaluza, Cinco Jotas, se ha celebrado en Turín, en su 23ª edición de estos reconocimientos que otorga la revista británica Restaurant.

Los chefs galardonados en la gala 50 Best / EFE

Tras Etxbarri está un mexicano, Quintonil, del chef Jorge Vallejo, y el madrileño DiverXO, de Dabiz Muñoz, ocupa el cuarto lugar, una cúpula marcada por los chefs hispanoamericanos. Maido, en 2024 había sido quinto lugar, rompiendo la tradición del segundo como ganador al año siguiente, como ha sucedido con Etxebarri.

Bittor Arguinzoniz, de Etxebarri

El quinto lugar es para un danés;el sexto, un tailandés; y el séptimo Sézanne, de Tokio. El mejor restaurante parisino, cuna de la alta cocina, ocupa el octavo lugar, Table by Bruno Verjus.

Tsumura ha agradecido el galardón a su equipo y a su familia, resaltadndo que “es un sueño poder hacer la gente feliz y que la hospitalidad y la gastronomía puede hacer cosas sorprendentes puede hacer los sueños realidad y puede resolver muchos problemas”.

Además de cuatro restaurantes españoles hay diez latinoamericanos en el Top 50, una supremacía del espíritu hispano en competencia con Tailandia:Bangkok suma seis restaurantes en el top.

La relación de locales españoles distinguidos se completa con otro vasco, Elkano, de Guetaria, de Aitor Arregui, en el 24º lugar; y Enigma, Barcelona, que ocupa el número 34º, dirigido por el chef Albert Adriá, ganador del Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2025, votado por el resto de sus colegas. El listado español se completa con Quique Dacosta, Denia, Alicante, en el 65; Hermanos Torres, Barcelona, en el 78;el mencionado Aponiente, 84º; Txispa, en Atxondo, Vizcaya, de Testuro Maeda, ex de Etxebarri, 85º;y Mugaritz, San Sebastián, de Andoni Luis Aduriz 87º.