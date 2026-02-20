Marisa Martín Blázquez, víctima de unos inquiokupas: “Tienen un coche muchísimo mejor que el mío”

Marisa Martín Blázquez denunció hace unas semanas la situación que está viviendo con el inquiokupa de su piso de Torrelodones que lleva desde 2023 sin abonar las mensualidades del alquiler. La periodista ha intentado llegar a un acuerdo con esta persona para que abandone la vivienda, pero su esfuerzo ha sido en vano. Por ello, ha tenido que recurrir a la Justicia mediante la presentación de una demanda.

La periodista de Mediaset ha acudido en Sevilla a la presentación de la nueva colección de moda flamenca de su amiga Raquel Bollo. En su comparecencia con los medios de comunicación ha contextualizado los hechos. “En realidad son inquilinos que empiezan pagando pero que en un momento determinado deciden dejar de hacerlo y es un tema delicado, delicado en el sentido de que vamos a ver…”, ha comenzado diciendo.

Martín Blázquez siente que los poderes políticos no toman cartas en este tipo de asuntos que afecta a muchos propietarios de viviendas por toda la geografía nacional. “Yo adquiero una vivienda, pago todos mis impuestos cuando la adquiero, lo sigo pagando, pago un IBI, pago la comunidad, pago suministros, pago de todo. Yo también pago mis impuestos para que el Gobierno de turno destine parte de esos impuestos para hacer vivienda social y a la gente vulnerable pues esté cubierta, porque yo sé que la vivienda es un derecho fundamental y así lo recoge la Constitución”, ha explicado.

La colaboradora de Mediaset ha asegurado que sus inquiokupas no son gente vulnerable. “Como recoge la Constitución, de esos impuestos que yo pago, pues deberían destinar parte para crear vivienda social y no ser yo y otros propietarios el sostén de la gente. Mis inquiokupas ni siquiera son vulnerables”, ha continuado.

La comunicadora se siente desprotegida por una situación que considera injusta, ella solo quiere recuperar su vivienda, la cual quería destinar para su hija. “Y al final, ¿quiénes somos los vulnerables? Pues las personas que a lo mejor hemos tenido que pedir una hipoteca, pagarla, ganarnos trabajando mucho esa casa y a lo mejor yo ahora la necesito para mi hija y no la puedo tener porque resulta que hay una persona que está viviendo allí y que dice que no sale y además no me paga, pero yo sí que sigo pagando todos los impuestos de la vivienda y los indirectos que me quitan todos los meses del sueldo que yo cobro”, ha señalado.

La comunicadora está a la espera de juicio, una cita que ya tiene fecha. “Me han dado fecha del juicio y será el día 2 de marzo y a ver cómo se resuelve, a ver si llega el final. Rezaremos para que todo salga bien y que esa persona se busque la vida, porque desde luego aparentemente la situación económica que tiene, por ejemplo, tiene un coche muchísimo mejor que el mío”, ha sentenciado.